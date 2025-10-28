'Nova era de ouro': Trump e Japão anunciam acordo sobre terras raras

Os Estados Unidos e o Japão assinaram nesta terça-feira, 28, em Tóquio, um acordo de cooperação no setor de minerais críticos e terras raras, voltado a garantir o fornecimento estável desses materiais essenciais para indústrias de tecnologia e defesa.

O pacto foi formalizado pela primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, e pelo presidente americano, Donald Trump, durante a visita do líder dos EUA à capital japonesa.

Segundo a Casa Branca, os dois países devem colaborar para identificar projetos estratégicos e suprir deficiências nas cadeias de suprimento desses minerais.

Os países terão seis meses para adotar medidas de apoio financeiro, com foco em gerar produtos finais destinados a compradores nos Estados Unidos, no Japão e, eventualmente, em países aliados.

De acordo com a AFP, os recursos vão envolver subvenções, garantias, empréstimos e facilitação regulatória, abrangendo não só o tratamento das matérias-primas, mas também produtos derivados, como ímãs permanentes, baterias e materiais ópticos.

Disputa comercial com a China está por trás do acordo

O novo acordo ocorre em meio às restrições impostas pela China às exportações de terras raras e seus derivados. Pequim detém praticamente o monopólio do processamento e da venda desses minerais, usados na produção de tecnologias, como semicondutores utilizados no desenvolvimento de inteligências artificiais.

Em resposta, Trump chegou a ameaçar aplicar tarifas de até 100% sobre produtos chineses.

'Nova era de ouro' na relação bilateral

Durante o encontro no Palácio de Akasaka, Takaichi e Trump prometeram inaugurar uma “nova era de ouro” na aliança entre os dois países. A primeira-ministra destacou o desejo de tornar a parceria “mais forte e próspera”, enquanto o presidente americano afirmou que Japão e EUA são “aliados do mais alto nível”.

Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, afirmou ainda que indicará Trump ao Prêmio Nobel da Paz, segundo informações da Casa Branca.

Além do pacto sobre terras raras, os dois líderes também reforçaram compromissos na área de defesa, com o Japão se comprometendo a elevar o orçamento militar para 2% do PIB, dois anos antes do previsto.

Cooperação econômica e investimentos

O encontro também consolidou o acordo firmado em julho, quando Washington reduziu para 15% as tarifas sobre automóveis japoneses, e Tóquio se comprometeu com US$ 550 bilhões em investimentos nos Estados Unidos. Parte dos detalhes desse pacote ainda está em negociação.

Trump continuará sua viagem pela Ásia com paradas na Coreia do Sul e um encontro com o presidente chinês Xi Jinping, dentro da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), onde buscará avanços para encerrar a guerra comercial entre as duas potências.

*Com informações da EFE e AFP