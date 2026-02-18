Negociações em Genebra entre Rússia, Ucrânia e EUA acabam sem acordo

As negociações trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, realizadas em Genebra, foram encerradas nesta quarta-feira, 18, após quase duas horas de reunião.

Os governos de Moscou e Kiev confirmaram o fim do segundo dia de conversas e disseram que uma nova rodada deve ocorrer em breve, ainda sem data definida.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, afirmou que as discussões foram “difíceis, mas profissionais”. Do lado ucraniano, o ministro da Defesa Rustem Umierov informou que os encontros foram organizados em grupos de trabalho para tratar de pontos políticos e militares.

Os diálogos têm mediação dos Estados Unidos e fazem parte de uma nova tentativa de abrir caminho para um acordo de paz. O enviado americano Steve Witkoff disse que houve “avanços significativos”, mas não detalhou em que pontos. Ele afirmou que as partes vão informar seus líderes e seguir negociando.

Apesar das conversas, não houve acordo sobre temas centrais, como a questão territorial. Rodadas anteriores realizadas em Abu Dhabi também terminaram sem resultados práticos. O governo americano tem pressionado por um avanço nas negociações, mas ainda não conseguiu aproximar Moscou e Kiev em pontos-chave.

No campo militar, os combates continuaram durante os diálogos. A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia lançou um míssil balístico e dezenas de drones durante a madrugada, com parte dos ataques interceptada.

O presidente Volodimir Zelensky questionou se Moscou está negociando de boa-fé, ao afirmar que os ataques seguem mesmo com as conversas em andamento

*Com informações da AFP