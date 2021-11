Neblina e fumaça tóxica tomam o céu da capital da Índia

A qualidade do ar de Nova Délhi voltou a despencar nesta sexta-feira, e uma névoa espessa formada por neblina e fumaça tóxica se instaurou sobre a capital da Índia devido a uma queda na temperatura e na velocidade dos ventos e um aumento na queima de restos de colheita em fazendas das redondezas.

A névoa reduziu a visibilidade e o Índice de Qualidade do Ar chegou a 461 em uma escala de 500, de acordo com o conselho de controle de poluição federal. Tal nível de poluição significa que o ar afetará pessoas saudáveis e impactará seriamente aqueles com doenças preexistentes.

A concentração de material particulado venenoso PM2.5 atingiu uma média de 329 microgramas por metro cúbico de ar. O governo aconselha 60 microgramas por metro cúbico de ar em um período de 24 horas como medição "segura" de PM2.5.

O PM2.5 é pequeno o suficiente para penetrar nos pulmões e entrar na corrente sanguínea, e pode causar doenças respiratórias graves, incluindo câncer pulmonar.

"Isto está se tornando um pesadelo", disse Gufran Beig, diretor de projeto fundador de qualidade do ar e monitoramento meteorológico Safar, subordinado ao Ministério das Ciências da Terra.

"A contagem de incêndios está na faixa dos três mil a cinco mil, e não está declinando", disse Beig à Reuters, referindo-se à queima de restos de colheita nas regiões do entorno da capital.

Ele disse que as atuais condições severas podem se amenizar no sábado, mas que a qualidade do ar continuará "muito ruim" até 17 de novembro.

