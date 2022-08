'Não usei drogas', diz premiê da Finlândia após vazamento de vídeo de festa

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, se tornou alvo de polêmicas nesta quinta-feira, 18, após o vazamento de um vídeo de uma festa onde ela aparece dançando de forma descontrolada.

Marin participou de uma festa na casa de uma amiga, onde dançou músicas de artistas rap populares na Finlândia, como Petri Nygard e Antti Tuisku junto com um grupo de amigos, personalidades famosas no país europeu.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022