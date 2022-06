Mulheres sem véu tentam se parecer com 'animais', dizem talibãs no Afeganistão

A polícia religiosa do Talibã na cidade afegã de Kandahar colocou placas de rua dizendo que as mulheres muçulmanas que não usam véu que cobrem o rosto estão "tentando se parecer com animais", confirmou uma autoridade nesta quinta-feira, 16.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Desde que chegou ao poder em agosto, o Talibã impôs severas restrições às mulheres afegãs, corroendo os ganhos obtidos nas duas décadas desde que os Estados Unidos invadiram o país e derrubaram o governo anterior do grupo islâmico.

Em maio, o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, aprovou um decreto afirmando que é melhor que as mulheres fiquem em casa. Então, ele emitiu uma ordem para que as mulheres cobrissem completamente seus corpos e rostos em público.

VEJA TAMBÉM: Após fuga do Talebã, afegãos tentam reinício na Europa

Esta semana, o Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, encarregado de fazer valer a interpretação estrita do Islã que o grupo defende, colocou cartazes nas ruas de Kandahar com imagens de mulheres vestindo burcas, roupas que cobrem o corpo da cabeça aos pés.

"Mulheres muçulmanas que não usam o hijab estão tentando parecer animais", alertam os cartazes sobre o uso do véu facial completo. O cartaz adverte que usar shorts, roupas apertadas ou roupas transparentes também é contra os decretos de Akhundzada. Um alto funcionário local confirmou a exibição dos cartazes.

"Colocamos esses cartazes e as famílias das mulheres que não estão cobertas serão informadas e as medidas correspondentes serão tomadas com o decreto", disse à AFP Abdul Rahman Tayebi, representante local do ministério em Kandahar.

VEJA TAMBÉM: Humoristas usam a internet como local de resistência ao Talibã

O decreto de Akhundzada ordena que as autoridades avisem ou suspendam de seus empregos funcionários que sejam parentes de mulheres que não cumpram os regulamentos.

Na quarta-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou o Talibã por sua "opressão sistemática e institucionalizada" das mulheres.