Ministro russo promete resposta 'simétrica' caso EUA decidam usar ativos para financiar a Ucrânia

O ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, classificou como "profundamente falaciosa" e "destrutiva" a proposta americana para confiscar ativos russos bloqueados por sanções ocidentais e enviá-los para a Ucrânia.

A medida, em estudo por Washington, foi mencionada mais cedo pela secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em um evento à margem do G20, em São Paulo. Siluanov respondeu horas depois, em um rápido comentário a repórteres reunidos no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera.

"Esta não é a primeira vez que ouvimos isso. Acreditamos que esta proposta é profundamente falaciosa e também destrutiva, porque mina os próprios fundamentos e pilares do sistema financeiro mundial e torna as reservas de ouro e moeda estrangeira dos países vulneráveis e suscetíveis a decisões políticas", afirmou Siluanov. "Como outras decisões que os países ocidentais tomaram, elas causam mais danos a si próprios do que a outros, tal como foi o caso das restrições às transações em dólares".

Financiamento da Ucrânia

Em um evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), Yellen pediu apoio de líderes globais para que os recursos da Rússia alocados no exterior sejam desbloqueados e usados para financiar a Ucrânia.