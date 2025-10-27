Mundo

Milei agradece Trump após vitória legislativa e apoio financeiro

Apoio dos EUA à Argentina incluiu incentivo político e pacote de US$ 20 bilhões para estabilização cambial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08h41.

Após a vitória de seu partido, A Liberdade Avança, nas eleições legislativas da Argentina neste domingo, 26, o presidente Javier Milei agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo apoio político e eleitoral antes do pleito.

Em publicação na rede social X, Milei descreveu Trump como “um grande amigo da República Argentina”.

“Nossos povos querem viver em liberdade. Conte comigo para dar a batalha pela civilização ocidental, que conseguiu tirar da pobreza mais de 90% da população mundial”, disse o presidente.

A postagem de Milei foi uma resposta a uma publicação anterior de Trump, na qual o americano parabenizou o argentino pela “vitória esmagadora”.

“Ele está fazendo um trabalho excelente. O povo argentino justificou nossa confiança nele”, escreveu Trump.

Nos dias que antecederam as eleições, Trump ofereceu apoio explícito a Milei, incluindo respaldo político e eleitoral, disse a equipe de Milei. O republicano condicionou ainda a ajuda financeira a um triunfo de A Liberdade Avança.

O apoio econômico envolveu um acordo de estabilização cambial de até US$ 20 bilhões e a intervenção do Tesouro dos Estados Unidos no mercado cambial argentino, por meio da compra de pesos para injetar liquidez na economia do país, disse o governo argentino.

*Com informações da EFE

