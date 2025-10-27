Milei agradece Trump após vitória legislativa e apoio financeiro

Após a vitória de seu partido, A Liberdade Avança, nas eleições legislativas da Argentina neste domingo, 26, o presidente Javier Milei agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo apoio político e eleitoral antes do pleito.

Em publicação na rede social X, Milei descreveu Trump como “um grande amigo da República Argentina”.

“Nossos povos querem viver em liberdade. Conte comigo para dar a batalha pela civilização ocidental, que conseguiu tirar da pobreza mais de 90% da população mundial”, disse o presidente.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

A postagem de Milei foi uma resposta a uma publicação anterior de Trump, na qual o americano parabenizou o argentino pela “vitória esmagadora”.

“Ele está fazendo um trabalho excelente. O povo argentino justificou nossa confiança nele”, escreveu Trump.

Nos dias que antecederam as eleições, Trump ofereceu apoio explícito a Milei, incluindo respaldo político e eleitoral, disse a equipe de Milei. O republicano condicionou ainda a ajuda financeira a um triunfo de A Liberdade Avança.

O apoio econômico envolveu um acordo de estabilização cambial de até US$ 20 bilhões e a intervenção do Tesouro dos Estados Unidos no mercado cambial argentino, por meio da compra de pesos para injetar liquidez na economia do país, disse o governo argentino.

*Com informações da EFE