Festa da vitória de Milei na rua tem fantasias, som baixo e cantos de torcida

BUENOS AIRES - Por volta das 22h do domingo, 26, o presidente sa Argentina, Javier Milei, começou seu discurso de vitória, após seu partido ter um resultado surpreendente nas eleições legislativas. Centenas de pessoas esperavam em frente ao hotel onde ele estava, há várias horas, mas pouca gente na rua o ouviu.

Milei tampouco discursou ao ar livre. Ele subiu em um palco dentro do hotel Libertador, no centro de Buenos Aires, e um telão foi colocado para transmitir sua fala aos apoiadores que estavam do lado de fora -- aos moldes do que fez quando foi eleito presidente em 2023.

O som externo estava muito baixo, e só quem estava nas primeiras fileiras podia entender o que ele falava. Além disso, carros passavam buzinando pela avenida Córdoba, onde uma faixa foi mantida livre, tornando ainda mais difícil ouvir o presidente.

Mesmo assim, as pessoas que estavam mais distantes o aplaudiam, cantavam, gritavam seu nome e erguiam apetrechos, como motosserras de brinquedo e bonecos do presidente, em vários momentos.

O leão ruge

Alguns apoiadores mais empolgados se fantasiaram. Um deles, chamado Julio, veio com uma máscara de leão, um dos apelidos do presidente.

"Eles [peronistas] perderam por tanta coisa que passou, como os casos de violência, os ladrões em motos, a inundação que houve em San Martín", disse à EXAME Julio, que não quis dar o sobrenome. No sábado, uma forte chuva atingiu a região de Buenos Aires, e carros foram levados pela chuva e empilhados em San Martín.

Em seguida, o músico Roberto Lazaro, que levava um violão, chamou a reportagem para apresentar uma música que compôs para homenagear o presidente, intitulada "O Leão Ruge".

"O leão Javier Milei ruge outra vez/ Vamos Argentina, a um futuro diferente e proeminente", cantou.

Ao final do discurso de Milei, um grupo começou a entoar gritos contra a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar após ser condenada por corrupção. Em ritmo de estádio, puxaram a multidão para cantar "el populismo ya no se viene", o populismo não vem mais, enquanto faziam um bate-cabeça.

Minutos depois, um sinalizador roxo foi aceso e bandeiras roxas foram estendidas entre as pessoas restantes, que esperavam para saudar Milei quando ele saísse. O presidente, no entanto, optou por ficar mais algumas horas lá dentro.

'Pop star' da política

Milei se tornou uma espécie de pop star da política, que representa para muitos argentinos uma figura a quem se pode torcer e gostar, além de agir de forma irreverente, como vestir máscaras de leão e celebrar uma vitória política como se fosse uma conquista no futebol.

Na campanha, Milei fez um show de rock na arena Luna Park, um dos mais importantes da cidade. Na juventude, ele fez parte de uma banda cover dos Rolling Stones, e usa jaqueta ppretade couro em diversas ocasiões.

O sucesso de Milei, por outro lado, deixa claro que falta uma figura capaz de competir com seu carisma na oposição argentina. O maior nome do peronismo atual, a ex-presidente Cristina Kirchner, está presa e não pode nem sair para votar.

Antes de ir para a festa de Milei, a EXAME passou pelo palco montado pelo Força Patria, dos peronistas, em Buenos Aires. Lá, também havia um telão para exibir discursos, mas, pouco antes da apuração começar a ser divulgada, quase ninguém queria parar para ver.