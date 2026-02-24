Apresentadora de TV oferece US$ 1 milhão por informações sobre sua mãe, desaparecida há quase um mês

A apresentadora de televisão Savannah Guthrie anunciou nesta terça-feira, 24, que sua família oferece até US$ 1 milhão por informações que levem ao paradeiro de sua mãe, desaparecida há 24 dias no Arizona, nos Estados Unidos. A família acredita que Nancy Guthrie tenha sido sequestrada de sua residência.

Nancy Guthrie, de 84 anos, foi vista pela última vez em 1º de fevereiro, em sua casa em Tucson. Desde então, forças policiais conduzem buscas e diligências, mas não identificaram suspeitos.

Em publicação no Instagram, Savannah Guthrie afirmou que considera a possibilidade de a mãe estar morta. " Sabemos que ela pode estar perdida", disse Guthrie. "Ela pode já ter ido embora".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

A apresentadora declarou que a família busca esclarecimentos sobre o caso. "Precisamos que ela volte para casa. É por isso que estamos oferecendo uma recompensa de até um milhão de dólares para qualquer informação que leve ao seu paradeiro", disse a apresentadora. "Alguém por aí sabe algo que pode trazê-la de volta para casa".

Investigadores federais oferecem US$ 100 mil por informações que resultem na localização da idosa ou na prisão de eventuais sequestradores. O FBI divulgou imagens e vídeo de uma pessoa mascarada se aproximando da casa na noite do desaparecimento, mas não confirmou a identidade do indivíduo.

O xerife do Condado de Pima, Chris Nanos, informou na semana anterior que familiares foram descartados como suspeitos.

Bilhete de resgate

No início do mês, o FBI comunicou que a família recebeu um bilhete de resgate com exigência de pagamento. Imagens divulgadas no dia 10 de fevereiro mostram uma pessoa com máscara de esqui, jaqueta com zíper, luvas e mochila se aproximando da porta da residência.

O indivíduo manipula a câmera de segurança por alguns segundos e, em seguida, utiliza plantas do jardim para encobrir o equipamento. Autoridades locais informaram que a câmera da campainha foi desconectada às 1h47 da manhã de domingo, 1º de fevereiro.

O sistema registrou a presença de uma pessoa às 2h12, menos de 30 minutos depois, mas não armazenou vídeo do momento. No início das investigações, familiares relataram preocupação com a saúde de Nancy Guthrie, que depende de tratamento para problema cardíaco.