Los Angeles promete Olimpíadas de 2028 'livres de carros', mas desafios colocam meta em risco

A promessa de Los Angeles de realizar as Olimpíadas de 2028 como um evento “livre de carros” é um objetivo ambicioso, especialmente para uma cidade conhecida por sua cultura automobilística. Com o fim das Olimpíadas de Paris, o relógio começa a contar para Los Angeles, que agora tem menos de quatro anos para cumprir sua promessa de realizar os Jogos mais sustentáveis da história, em grande parte através da melhoria do transporte público. A meta é reduzir drasticamente o uso de carros, incentivando o uso de transporte coletivo. As informações são do The New York Times.

Los Angeles, uma cidade onde o trânsito é uma constante na vida dos moradores, precisa agora transformar essa realidade. A cidade se comprometeu a expandir suas linhas de metrô, aumentar a frota de ônibus e criar corredores dedicados ao transporte coletivo, tudo para acomodar o grande número de atletas e visitantes esperados para o evento. O desafio é monumental, considerando que a região metropolitana de Los Angeles abrange cerca de 10.360 quilômetros quadrados, tornando o transporte eficiente uma tarefa complexa.

Avanços e obstáculos no transporte público

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios adicionais para os planos de Los Angeles. O uso do transporte público na cidade, que inclui 175 quilômetros de linhas de trem e quase 120 rotas de ônibus, caiu drasticamente durante a pandemia e ainda não voltou aos níveis pré-pandêmicos. Atualmente, o sistema de metrô de Los Angeles opera com cerca de 85% da capacidade que tinha em 2019, segundo a agência de transporte local. Além disso, o aumento da população de rua na região transformou alguns trens e ônibus em abrigos improvisados, gerando preocupações de segurança entre os passageiros.

O tráfego nas ruas, por outro lado, só aumentou. Em 2023, o motorista médio em Los Angeles perdeu 89 horas preso em congestionamentos, um dos números mais altos do Estados Unidos. Com a inclusão do tráfego em dias de evento em quase todos os grandes locais da região, desde o histórico Rose Bowl Stadium em Pasadena até o Long Beach Convention Center, a perspectiva de dirigir durante as Olimpíadas parece apocalíptica para os motoristas.

Entretanto, os líderes de Los Angeles veem as Olimpíadas como uma oportunidade única de libertar os moradores da dependência dos carros e mostrar o potencial de um sistema de transporte público eficiente. Stephanie Wiggins, diretora executiva do sistema Metro de Los Angeles, que é supervisionado por funcionários eleitos do condado de Los Angeles e das 88 cidades que o compõem, destacou a importância de utilizar as Olimpíadas como uma vitrine para os investimentos de bilhões de dólares feitos em infraestrutura.

Plano ambicioso, mas com prazo apertado

O plano da Metro para melhorar o sistema de transporte público da região a tempo das Olimpíadas é ousado e inclui uma combinação de melhorias de longo prazo e soluções mais rápidas. Batizado de “28 by ’28”, o plano engloba dezenas de projetos, incluindo a inauguração de uma nova linha de trem que atravessa o sul de Los Angeles, aberta em 2022, e a extensão da linha de metrô Purple Line, que ligará o centro de Los Angeles ao campus da Universidade da Califórnia, onde ficará a vila dos atletas. Essa extensão pode reduzir uma viagem de duas horas de carro para um trajeto de 30 minutos de metrô.

Apesar do progresso, a lista de tarefas ainda é longa. Apenas cinco dos projetos foram concluídos até agora, e a construção de uma faixa exclusiva para ônibus na Avenida Vermont, um importante corredor norte-sul que movimenta 45.000 passageiros por dia, ainda não começou. A pressão está aumentando para que essas melhorias sejam finalizadas a tempo, mas alguns especialistas, como Joshua Schank, do Instituto de Estudos de Transporte da UCLA, expressam ceticismo sobre a capacidade da cidade de concluir todos os projetos planejados até 2028.

Alternativas para aliviar o trânsito

Além das melhorias no transporte público, Los Angeles pode adotar outras medidas para aliviar o congestionamento durante os Jogos. Alterar os horários de entrega de caminhões e incentivar o trabalho remoto são algumas das estratégias propostas por Casey Wasserman, presidente do LA28, o comitê organizador das Olimpíadas de 2028. Wasserman, que esteve em Paris observando a operação dos Jogos deste ano, destacou a importância de campanhas de comunicação e parcerias com grupos de transporte e governos locais.

Durante as Olimpíadas de 2028, a Metro planeja emprestar mais de 2.700 ônibus para ajudar no transporte de atletas e visitantes. A agência de trânsito da Califórnia também designará faixas exclusivas nas rodovias para ônibus, semelhante ao que foi feito nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, quando ainda não existiam linhas de trem na cidade. Naquela época, a combinação de um sistema de ônibus reforçado e horários de trabalho escalonados resultou em um trânsito surpreendentemente leve, que o jornal Los Angeles Times descreveu como “nirvana automotivo”.

A prefeita Karen Bass, que recebeu oficialmente a bandeira olímpica durante a cerimônia de encerramento em Paris, destacou que Los Angeles terá algumas oportunidades de ensaio antes dos Jogos. A região sediará partidas da Copa do Mundo em 2026 e o Super Bowl em 2027, o que permitirá testar as estratégias de mobilidade e identificar possíveis melhorias.