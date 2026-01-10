Mundo

Trump assina decreto para proteger lucros do petróleo da Venezuela retidos pelos EUA

Trump busca “promover os objetivos da política externa dos Estados Unidos”, informou a Casa Branca em nota que acompanha o decreto

Redação Exame

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14h57.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que coloca sob proteção especial os ativos venezuelanos mantidos em território americano — incluindo receitas oriundas do petróleo — para impedir que sejam alvo de bloqueios ou medidas de embargo.

Com a ordem assinada na sexta-feira, 9, Trump busca “promover os objetivos da política externa dos Estados Unidos”, informou a Casa Branca em nota que acompanha o decreto.

*Com informações da AFP

