Itamaraty confirma três brasileiros feridos no acidente em Lisboa; uma ainda está internada

Segundo o Itamaraty, o consulado do país na capital portuguesa ainda não foi procurado por nenhum dos envolvidos na tragédia. Todas as informações foram obtidas pela embaixada junto às autoridades locais.

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço estão entre os 16 mortos no acidente envolvendo o ponto turístico, anunciou a Procuradoria-Geral de Portugal, que trabalha para identificar as vítimas restantes — mais cedo, informou-se que foram 17 mortes, mas total foi revisto após verificação de que havia morrido apenas uma, e não duas vítimas hospitalizadas. Dos 21 feridos, cinco estão em estado grave.

MP de Portugal abre inquérito O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para investigar o acidente, enquanto o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou solidariedade às famílias afetadas e decretou um dia de luto.

— Infelizmente, é possível que o número de mortos aumente — admitiu o atual responsável pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, em declarações à rede SIC Notícias.