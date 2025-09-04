Itamaraty confirma três brasileiros feridos no acidente em Lisboa; uma ainda está internada

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 04: Rescuers and firefighters operate at the scene after the Gloria funicular cable railway derailed in Lisbon, Portugal, 04 September 2025. At least 17 died in the derailment, with emergency services reporting that 20 were injured and others are still trapped at the scene. (Photo by Zed Jameson/Anadolu via Getty Images) (Zed Jameson/Anadolu via Getty Images)
Agência de notícias
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18h10.
Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 18h31.
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou na tarde desta quinta-feira que três brasileiros ficaram feridos no descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, Portugal. Em resposta ao O Globo, a pasta afirma que dois deles já tiveram alta hospitalar e que uma idosa continua internada. Eles não souberam informar o estado de saúde da vítima.
Segundo o Itamaraty, o consulado do país na capital portuguesa ainda não foi procurado por nenhum dos envolvidos na tragédia. Todas as informações foram obtidas pela embaixada junto às autoridades locais.
Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço estão entre os 16 mortos no acidente envolvendo o ponto turístico, anunciou a Procuradoria-Geral de Portugal, que trabalha para identificar as vítimas restantes — mais cedo, informou-se que foram 17 mortes, mas total foi revisto após verificação de que havia morrido apenas uma, e não duas vítimas hospitalizadas. Dos 21 feridos, cinco estão em estado grave.
O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para investigar o acidente, enquanto o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou solidariedade às famílias afetadas e decretou um dia de luto.
— Infelizmente, é possível que o número de mortos aumente — admitiu o atual responsável pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, em declarações à rede SIC Notícias.
Especialistas explicam que o sistema do tradicional ascensor, que liga o Largo dos Restauradores ao Bairro Alto, combina tração elétrica e um cabo responsável pelo contrapeso entre as duas cabines. Em entrevista à SIC, Fernando Nunes da Silva, especialista em engenharia e ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, disse que uma possível causa para o acidente teria sido o rompimento de um dos cabos de tração, o que fez com que o elevador perdesse o controle.
O presidente da Carris, responsável pela gestão do elevador, garantiu que a transportadora tem “protocolos excelentes” de segurança e anunciou a abertura de “um inquérito” interno para apurar as causas do incidente.
— É um dia de consternação. No que diz respeito à manutenção, o protocolo foi cumprido. Há 14 anos a manutenção é feita pela mesma empresa — disse.