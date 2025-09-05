Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tragédia em Lisboa: empresa que operava elevador já deu assessoria técnica para bondinhos no RJ

Modernização do sistema de bondes de Santa Teresa envolve melhorias na segurança e estrutura, com assessoria da Companhia Carris de Ferro, de Lisboa

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07h23.

Responsável pela operação do Elevador da Glória, que descarrilou e tombou anteontem, matando 16 pessoas, em Portugal, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa prestou assessoria técnica à Secretaria estadual de Transportes do Rio no projeto de reestruturação do sistema de bondes de Santa Teresa. A contratação aconteceu após um acidente em 27 de agosto de 2011, quando, no bairro carioca, uma composição sem freio saiu dos trilhos e bateu num poste — seis pessoas morreram e outras 54 ficaram feridas.

Em 2012, o governo estadual anunciou que o projeto de recuperação do sistema tinha sido orçado em R$ 110 milhões, sem especificar quanto foi pago à empresa portuguesa pela assessoria técnica. O sistema de transporte sobre trilhos que liga Santa Teresa ao centro do Rio completou 129 anos na última segunda-feira. Usuários e moradores do bairro dizem que ainda não há o que comemorar, apesar da volta do ramal Paula Mattos este ano, após ficar fechado mais de uma década. Uma das preocupações dos passageiros é com o tráfego intenso nas ladeiras do bairro.

Feedback de usuários sobre o sistema de bondes

"Eu uso o bondinho diariamente e acredito que o sistema funciona muitíssimo bem. O atendimento do motorneiro, dos fiscais, também é muito bom, não tenho nada do que reclamar. O único ponto de melhoria é o das placas de sinalização. É necessário que coloquem placas para proibir que estacionem sobre os trilhos, porque os bondinhos sempre têm que parar por ter um carro no caminho", disse o consultor imobiliário Marcos Aguiar, morador de Santa Teresa.

Mas foi mesmo o vaivém de carros, motos, ônibus e caminhões bem pertinho do bonde que chamou a atenção da turista espanhola Teresa Beneitez, que fez um passeio ontem por Santa Teresa.

"Para mim é muito estranho estar no bondinho e ver um caminhão ou um carro invadir a rua. Isso não acontece na Europa, e acredito que possa ser difícil para quem precisa usar o bondinho como transporte todos os dias", afirmou.

A avaliação dos engenheiros sobre a segurança do bonde

Para a Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer), o transporte está hoje mais seguro.

"É seguro porque o bonde circula a uma velocidade baixa. O comando das composições tem as restrições de velocidade atualizadas porque funciona no meio da rua e, às vezes, em mão inglesa, como no ramal de Paula Matos. O trem circula no sentido contrário dos veículos rodoviários e é preciso ter um certo cuidado. O projeto do novo bonde contemplou um sistema de freio com maior segurança", explicou Hélio Suêvo, vice-presidente da entidade.

O turista paulista Diego Cernohovsky também achou a viagem muito tranquila, mas acha que o sistema deveria aceitar Pixbilhetes podem ser comprados em dinheiro e cartões — e que os bondes estão muito cheios.

"É praticamente impossível descer no meio do caminho quando estamos fazendo essa subida, porque os bondes chegam lotados na volta. Então, se aumentasse a quantidade, isso seria evitado", disse o visitante. "Além disso, são poucos os folhetos disponibilizados com o mapa do local, para que o turista entenda por onde vai passar, quais são as melhores estações para tais atividades etc".

Revitalização das linhas de bondes de Santa Teresa

Das três linhas de bondes, a ligação entre o Largo da Carioca e o Silvestre está desativada há cerca de 20 anos. Segundo a Secretaria de Transportes, obras de revitalização da via permanente e da rede aérea estão sendo concluídas e, em breve, o trecho voltará a operar, a exemplo do que já acontece com as outras duas linhas — Dois Irmãos e Paula Matos. Quando esse trajeto ficar pronto, turistas e cariocas terão mais um acesso a outro ponto turístico da cidade: o Trem do Corcovado. A recuperação das duas linhas custou R$ 70 milhões.

O preço da tarifa para turistas e para quem não mora em Santa Teresa é R$ 20 e a venda de passagens se encerra às 16h no Largo da Carioca. Moradores do bairro têm gratuidade.

Procurada, a Secretaria estadual de Transportes informou que “o sistema passou por uma profunda modernização, preservando a característica histórica dos bondes, mas com reforços técnicos e estruturais”. Um dos avanços foi a inclusão da frenagem automática em caso de inatividade do motorneiro. Também foi instalado um mecanismo para aumentar a aderência das rodas do bonde em situações de frenagem em trechos de subida íngreme ou escorregadios.

Acompanhe tudo sobre:LisboaPortugalRio de Janeiro

Mais de Mundo

Pentágono classifica voo de aviões militares venezuelanos perto de navio dos EUA como 'provocador'

China lança plano para transformar cidades em aglomerados urbanos inteligentes até 2035

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

Por que o mercado está de olho nos dados do Payroll dos EUA nesta sexta: 'dia de grandes definições'

Mais na Exame

Brasil

ONGs e empresas esperam que Brasil redobre aposta na descarbonização durante COP30

Mercados

Acabou o Nós: Sem Raízen (RAIZ4), qual será o futuro do Oxxo no Brasil?

Mundo

Pentágono classifica voo de aviões militares venezuelanos perto de navio dos EUA como 'provocador'

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana