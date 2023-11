Israel-Hamas: cessar-fogo começa a valer às 2h de sexta e reféns serão libertados às 11h, diz Catar

O Catar, que tem feito a mediação entre Israel e o Hamas, acaba de anunciar que o cessar-fogo temporário em Gaza terá início na manhã de sexta-feira às 7h (2h em Brasília). Já o primeiro grupo de reféns será libertado às 16h (11h em Brasília). A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores do país em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Treze reféns tomados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em território israelense, serão libertados na sexta-feira, disse Majid al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar. Ainda segundo ele, o objetivo de Doha é que esse acordo leve a uma trégua duradoura.

A lista de sexta-feira inclui apenas mulheres e crianças, que serão entregues à Cruz Vermelha, explicou al-Ansari, acrescentando que a ideia é fazer com que a transferência seja a mais segura possível para todas as partes.

— Temos que lembrar que esta é uma zona de guerra — afirmou.

O acordo prevê a libertação total de 50 dos cerca de 240 reféns, ao longo de um cessar-fogo de quatro dias, em troca da libertação de 150 palestinos presos em Israel. Ainda não há previsão de listas e horários de libertação para os dias seguintes.

— [As listas] são um processo diário — disse al-Ansari. — Sempre que tivermos as duas listas confirmadas [de reféns e prisioneiros], poderemos iniciar o processo de retirada das pessoas. Mas há um acordo com relação aos intervalos de tempo. Nossas equipes têm trabalhado dia e noite.

Mais cedo, o jornal israelense Haaretz informou, citando uma fonte política em anônimo, que o atraso na libertação de reféns deveu-se ao fato de o Hamas não ter fornecido a lista de cidadãos israelenses a serem libertados. Além disso, outro motivo seria o Hamas não ter ratificado o acordo de cessar-fogo com o Catar, que tem o objetivo de garantir a conformidade de todas as partes com os termos.