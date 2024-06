Israel diz que bombardeou escola da ONU em Gaza que abrigava base do Hamas

O Exército de Israel reivindicou nesta quinta-feira, 6, o bombardeio aéreo contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) na Faixa de Gaza, alegando que o local abrigava uma "base do Hamas", uma ação que deixou 37 mortos, segundo um hospital local.

"Os caças da IAF conduziram um ataque preciso a um complexo do Hamas embutido na escola na área de Nuseirat. Estes terroristas pertenciam às Forças Nukhba e participaram no massacre de 7 de Outubro. Antes do ataque, foram tomadas várias medidas para reduzir o risco de ferir civis não envolvidos durante o ataque, incluindo a realização de vigilância aérea e informações adicionais de inteligência", disse as Forças de Defesa de Israel em uma publicação no X (antigo Twitter).

