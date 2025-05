Israel e Hamas retomam negociações em meio a bombardeios israelenses

Israel e o Hamas retomaram as negociações de cessar-fogo neste sábado em Doha, no Catar, em meio aos bombardeios israelenses que mataram mais de 10 palestinos na Faixa de Gaza. Nas últimas 72 horas, 146 morreram e 459 ficaram feridos.

O Exército israelense, segundo a agência Reuters, confirmou neste sábado que conduz bombardeios e mobiliza tropas como parte dos preparativos para obter controle sobre Gaza. Desde o início de março, Israel bloqueou a entrada de todos os alimentos, água e ajuda humanitária em Gaza, levando a uma crescente preocupação internacional sobre a situação dos 2,3 milhões de residentes do enclave.

Taher al-Nono, assessor de imprensa da liderança do Hamas, disse à Reuters que começou uma nova rodada de negociações indiretas com a delegação israelense em Doha, discutindo todas as questões "sem pré-condições".

"A delegação do Hamas delineou a posição do grupo e a necessidade de acabar com a guerra, trocar prisioneiros, retirar Israel de Gaza e permitir que a ajuda humanitária e todas as necessidades do povo de Gaza retornem à faixa", disse al-Nono.

O Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, também afirmou em comunicado que as negociações para a libertação de reféns israelenses mantidos pelo Hamas foram retomadas em Doha. Ele observou que as negociações começaram sem que Israel concordasse previamente com um cessar-fogo ou com o levantamento do bloqueio.

"O norte de Gaza está passando por uma campanha sistemática de extermínio", disse o Hamas em um comunicado, pedindo aos líderes árabes reunidos em uma cúpula em Bagdá para tomarem medidas práticas para deter a agressão e garantir a entrega de ajuda.