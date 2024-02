Israel ataca comboio humanitário em Gaza após rota ter sido autorizada pelo Exército, revela ONU

Forças israelenses dispararam contra um comboio das Nações Unidas que transportava suprimentos alimentares no centro da Faixa de Gaza em 5 de fevereiro, antes de impedir o avanço dos caminhões para o norte do território, de acordo com documentos da ONU obtidos pela CNN.

Correspondências da organização e do Exército de Israel mostram que a rota do comboio foi acordada por ambas as partes antes do ataque.

Segundo um relatório de incidente interno compilado pela UNRWA, a principal agência de ajuda humanitária da ONU no enclave, o caminhão estava estacionado num ponto de retenção das Forças Armadas de Israel quando foi alvo de disparos. Ninguém ficou ferido, mas grande parte dos itens foi destruída. O ataque expõe os desafios enfrentados para ajudar os mais de 2 milhões de habitantes em Gaza, onde quase 85% estão deslocados internamente, pontuou a CNN.

A ofensiva de Israel na Faixa de Gaza começou após o ataque do grupo terrorista Hamas no território israelense em 7 de outubro, no qual ao menos 1,2 mil pessoas morreram e mais de 250 foram feitas reféns. Do lado palestino, mais de 29 mil pessoas morreram nos ataques retaliatórios, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

'Um dos lugares mais perigosos'