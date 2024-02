Israel bombardeia Gaza antes da votação no Conselho de Segurança da ONU sobre trégua na região

Israel bombardeou novamente a Faixa de Gaza nesta terça-feira, pouco antes de uma votação no Conselho de Segurança da ONU, na qual a comunidade internacional tenta aprovar uma resolução sobre uma trégua nos combates no território palestino. Nas primeiras horas desta terça-feira, testemunhas relataram que bombardeios e combates noturnos atingiram o leste da cidade de Gaza e Khan Younis, no sul do território.

"Os mísseis caem sobre nós. Quanto tempo mais um ser humano pode suportar?", disse Aiman ​​​​Abu Shamali, que perdeu a mulher e a filha em um atentado a bomba em Zawaida, no centro de Gaza. “As pessoas no norte estão morrendo de fome e nós aqui estamos morrendo por causa dos bombardeios”, disse ele.

Três agências da ONU alertaram nesta terça-feira para a situação humanitária no território palestino sitiado, governado desde 2007 pelo movimento islâmico Hamas. Eles também alertaram que a escassez de alimentos e as doenças poderiam causar uma “explosão” de mortes infantis. Novos ataques