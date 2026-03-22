Trump ameaça usar ICE em aeroportos dos EUA após bloqueio de verba para segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que enviará agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) a aeroportos do país a partir de segunda-feira, 23, para auxiliar equipes da Transportation Security Administration (TSA), em meio ao impasse sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que o ICE atuará nos aeroportos para reforçar a segurança e apoiar os agentes da TSA, que seguem trabalhando sem pagamento regular devido à paralisação parcial do orçamento do DHS.

O presidente havia ameaçado no sábado deslocar agentes do ICE para os aeroportos caso parlamentares democratas não aprovassem imediatamente recursos para a segurança aeroportuária. Um projeto de lei que garantiria financiamento ao DHS e o pagamento dos funcionários da TSA não avançou no Senado na sexta-feira.

Sem acordo no Congresso, o DHS está sem orçamento desde meados de fevereiro. A situação afeta diretamente milhares de funcionários da TSA, responsáveis pela triagem de passageiros e bagagens nos aeroportos.

O governo atribui o impasse aos democratas, que condicionam a aprovação do orçamento a mudanças nas diretrizes do ICE. A agência, subordinada ao DHS, tem desempenhado papel central na política migratória da administração Trump desde o início do novo mandato, em janeiro de 2025, com milhares de detenções registradas.

Embora também integre o DHS, o ICE não foi impactado de forma significativa pela paralisação orçamentária, já que recebeu recursos previamente aprovados pelo Congresso. Especialistas destacam, no entanto, que agentes da imigração não são especificamente treinados para funções de segurança aeroportuária, tradicionalmente desempenhadas pela TSA.