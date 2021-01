Uma multidão formada por apoiadores do presidente Donald Trump invadiu o prédio do Congresso americano nesta quarta-feira, dia 6, com a intenção de bloquear a sessão de confirmação da vitória do democrata Joe Biden. Em geral, a cerimônia costuma ser breve, já que trata-se basicamente de uma formalidade.

Washington decidiu decretar toque de recolher a partir das 18h (no horário local). Os deputados, senadores e funcionários do Congresso que estão dentro do prédio não podem sair por conta da violência que tomou conta do local.

A situação segue tensa, com a polícia tentando dispersar os manifestantes e proteger as pessoas que permanecem dentro do Capitólio. Apoiadores de Trump conseguiram derrubar as barricadas de metal colocadas ao redor do prédio. A prefeitura de Washginton diz que não há efetivo policial o suficiente para conter a multidão. Há relatos de cenas de violência entre os invasores e as forças policiais dentro do prédio do Capitólio.

A violência não se limita mais ao Congresso. Foi encontrado um explosivo na sede do Partido Republicano. Um pacote suspeito foi localizado nas proximidades do escritório do Partido Democrata em Washington.

Em entrevista à Globonews, dois congressistas — um democrata e outro republicano — condenaram as ações e afirmaram que o ato de hoje passa a imagem de que os Estados Unidos “são uma república de bananas”, além de ressaltarem que manifestações como essa são comuns em países ditatoriais e que Trump deveria pedir para que seus apoiadores interrompessem a manifestação.

No Capitólio, o secretário de estado da Geórgia, Brad Raffensperger e outros assessores foram escoltados para fora do prédio após manifestantes se reunirem no estacionamento do local. De acordo com informações do NYTimes, toda a Guarda Nacional, de 1.100 soldados foi acionada. Além disso, o governador da Virgínia despachou membros da Guarda da Virgínia junto com 200 policiais estaduais para reprimir a violência na capital do país.

Fora de Washington, manifestantes também se reuniram no Kansas, onde invadiram a Câmara local.

Ao mesmo tempo, na Geórgia, os democratas levaram a segunda cadeira do Senado com o resultado das eleições, confirmado hoje.

O que dizem Trump e Biden

Em pronunciamento feito há pouco, o presidente eleito Joe Biden pediu para que o presidente em exercício Donald Trump vá à TV nacional norte-americana para exigir que os manifestantes parem o que estão fazendo. “O que estamos vendo no Capitólio não refletem um verdadeiro norte-americano, não reppresenta quem somos. O que temos visto é um pequeno número de extremistas. Isso é caos, desordem e deve terminar agora”, afirmou.

Em seguida, Donald Trump pediu, em vídeo, que os manifestantes vão embora — sem deixar de afirmar que as eleições foram fraudulentas. “Não podemos jogar o mesmo jogo dessas pessoas. Deixem o Capitólio”, insistindo nessa versão.

Opiniões

De acordo com informações da CNN, o deputado Ilhan Omar afirma que está redigindo artigos de impeachment contra Trump. “Donald Trump deveria ser destituído”, tuitou o deputado nesta tarde. “Não podemos permitir que ele permaneça no cargo, é uma questão de preservar nossa República e precisamos cumprir nosso juramento”, afirmou.

🔴 URGENTE Apoiadores de Trump invadem o Capitólio durante contagem dos votos do colégio eleitoral pelo Congresso pic.twitter.com/0KuoVGS1je — Lucas Rohan (@lucasrohan) January 6, 2021

Há relatos de que uma mulher foi atingida por um bala na região do pescoço e seu estado é crítico. Centenas de forças policiais tentam manter a situação sob controle, no momento sem sucesso.

Segundo informações da CNN, vários policiais ficaram feridos e pelo menos um foi transportado para o hospital.

Nesta quarta, Trump tuitou que Mike Pence não teve “coragem para fazer o que deveria ter sido feito para proteger o nosso país, dando aos estados a chance de corrigir uma série de acontecimentos, não aqueles fraudulentos”, escreveu.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

O vice-presidente, Mike Pence, vinha sofrendo pressão de Trump para bloquear a confirmação da vitória de Joe Biden, embora não tenha autoridade para isso. Após a invasão, Pence publicou em sua conta do Twitter que “A violência e a destruição no Congresso dos EUA devem parar agora. Todos os envolvidos devem respeitar os policiais e deixar o prédio imediatamente”. O vice-presidente ainda acrescentou que protestos pacíficos são direito de todo americano, “mas este ataque ao Capitólio não será tolerado e os envolvidos serão processados em toda a extensão da lei”.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Após o processo de certificação, Biden tomará posse no dia 20 de janeiro. O democrata conquistou 306 votos no Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump.

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, entram no Cogresso dos EUA Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, entram no Cogresso dos EUA

Apoiadores de Trump sobem em veículo blindado da Polícia do Congresso dos EUA Apoiadores de Trump sobem em veículo blindado da Polícia do Congresso dos EUA

Um manifestante segura uma bandeira Trump dentro do edifício do Congresso dos EUA perto da Câmara do Senado em 06 de janeiro de 2021 em Washington, DC. O Congresso realizou uma sessão conjunta hoje para ratificar a vitória do Colégio Eleitoral do presidente eleito Joe Biden sobre o presidente Donald Trump. Um manifestante segura uma bandeira Trump dentro do edifício do Congresso dos EUA perto da Câmara do Senado em 06 de janeiro de 2021 em Washington, DC. O Congresso realizou uma sessão conjunta hoje para ratificar a vitória do Colégio Eleitoral do presidente eleito Joe Biden sobre o presidente Donald Trump.