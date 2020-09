Índia supera 5 milhões de casos de covid-19

A Índia superou nesta quarta-feira a marca de cinco milhões de casos de coronavírus, de acordo com os números do ministério da Saúde, enquanto a pandemia prossegue a propagação em ritmo vertiginoso no país.

O segundo país mais populoso do mundo, que registrou um milhão de novos casos de covid-19 em apenas 11 dias, tem registra até o momento 5,02 milhões de contágios, atrás apenas dos Estados Unidos, onde foram detectadas 6,59 milhões de infecções.

Nesta quarta-feira foram registrados mais de 90.000 novos casos e 1.290 mortes, um recorde no país.

A Índia testa quase um milhão de pessoas por dia.

Os cientistas afirmam que o número real de infecções pode ser muito maior, uma hipótese confirmada pelos estudos feitos nas últimas semanas, que mediram os anticorpos contra o vírus nos habitantes de Nova Delhi e Mumbai.

O Conselho Indiano de Pesquisa Médica, que coordena a resposta do governo à crise, considerou na semana passada que sua pesquisa permitia pressupor que em maio o país tinha 6,5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O número total de mortes alcançou nesta quarta-feira 82.066 – menos da metade dos 195.000 óbitos registrados nos Estados Unidos. Muitos falecimentos não são registrados de maneira correta pelas autoridades.