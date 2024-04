Greta Thumberg é presa durante protesto na Holanda; veja vídeo

A ativista climática Greta Thunberg foi detida na manhã deste sábado pela polícia holandesa na cidade de Haia, após participar de uma manifestação que bloqueou parcialmente uma rodovia da região.

Thunberg foi vista fazendo um sinal de vitória enquanto estava sentada em um carro usado pela polícia para retirar os manifestantes, que protestavam contra os subsídios holandeses e incentivos fiscais a empresas ligadas às indústrias de combustíveis fósseis.

Os manifestantes agitavam bandeiras e gritavam: "Somos imparáveis, outro mundo é possível". Um deles segurava uma faixa que dizia: "Esta é uma rua sem saída".

Veja vídeo da ativista climática sendo levado pela polícia:

Greta Thunberg arrested at the XR demonstration near the A12 in The Hague. pic.twitter.com/ZWZOjwIONC

— imran ali (@imu07280300033) April 6, 2024