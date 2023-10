Governo confirma morte de segunda vítima brasileira na guerra de Israel-Hamas

O ministério das Relações Exteriores confirmou nesta terça-feira, 10 a morte da segunda vítima brasileira na guerra entre Israel e Hamas, Bruna Valeanu, de 24 anos, desaparecida desde sábado em Israel. Durante a manhã, o governo brasileiro também informou a morte de Ranani Glazer, de 24 anos.

Segundo o jornal O Globo, Valeanu participava do festival de música eletrônica Universo Parelello, que foi invadido por homens armados no sábado. O evento acontecia no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

"O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, segunda vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Bruna, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", afirma Itamaraty.

