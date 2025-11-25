França prende mais quatro suspeitos pelo roubo de joias no Louvre

Mais quatro pessoas foram presas nesta terça-feira, 25, por suspeita de envolvimento no roubo de joias avaliadas em US$ 102 milhões do Museu do Louvre, ocorrido em outubro.

Segundo Laure Beccuau, procuradora de Paris, dois homens, de 38 e 39 anos, e duas mulheres, de 31 e 40 anos, foram detidos. Beccuau não revelou como a investigação chegou aos suspeitos, tampouco o envolvimento dos suspeitos no caso.

Até o momento, oito pessoas estão detidas pelo caso. De acordo com a promotora, o roubo foi executado por criminosos de pequeno porte, e não por membros do crime organizado.

O crime aconteceu em plena luz do dia, em um domingo, e durou menos de sete minutos. Dois homens utilizaram uma plataforma de mudança para acessar o segundo andar do museu, quebraram uma janela, abriram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram na garupa de scooters conduzidas por cúmplices.

“Este não é exatamente um delito comum... mas é um tipo de delito que geralmente não associamos aos escalões superiores do crime organizado”, disse Laure Beccuau à rádio Franceinfo.

Presentes aos investigadores

A investigação indica que o grupo pode ter cometido erros básicos durante o roubo das joias no Louvre. A polícia informou que os ladrões abandonaram ferramentas, uma luva e objetos no local, além de deixarem cair a peça mais valiosa: a coroa da Imperatriz Eugênia, feita de ouro, esmeraldas e diamantes, segundo informações da agência Reuters.

Dois dos homens presos anteriormente vivem em Aubervilliers e “admitiram parcialmente” a participação no crime. Um deles, de 34 anos, foi detido ao tentar embarcar para a Argélia. O outro, de 39, já estava sob supervisão judicial por furto qualificado.

Um terceiro suspeito, de 37 anos, é identificado como parte do grupo com base em vestígios de DNA encontrados no caminhão utilizado no assalto. Ele tem 11 condenações anteriores por diversos delitos e mantém relação familiar com a mulher de 38 anos que também foi presa.

