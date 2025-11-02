Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Roubo no Louvre foi cometido por criminosos de pequeno porte, diz promotora

Investigação também apontou para diversos equívocos dos suspeitos durante o roubo, que facilitaram a identificação pelas autoridades

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18h27.

Última atualização em 2 de novembro de 2025 às 19h03.

Tudo sobreParis (França)
Saiba mais

O roubo de joias avaliadas em US$ 102 milhões do Museu do Louvre, ocorrido em outubro, foi executado por criminosos de pequeno porte, e não por membros do crime organizado, afirmou neste domingo, 2, a promotora de Paris, Laure Beccuau.

O crime aconteceu em plena luz do dia, em um domingo, e durou menos de sete minutos. Dois homens utilizaram uma plataforma de mudança para acessar o segundo andar do museu, quebraram uma janela, abriram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram na garupa de scooters conduzidas por cúmplices.

Com três suspeitos presos — entre eles, a namorada de um dos envolvidos —, a promotora afirmou que todos são moradores da região de Seine-Saint-Denis, uma área pobre ao norte de Paris.

“Este não é exatamente um delito comum... mas é um tipo de delito que geralmente não associamos aos escalões superiores do crime organizado”, disse Laure Beccuau à rádio Franceinfo.

Presentes aos investigadores

A investigação indica que o grupo pode ter cometido erros básicos durante o roubo das joias no Louvre. A polícia informou que os ladrões abandonaram ferramentas, uma luva e objetos no local, além de deixarem cair a peça mais valiosa: a coroa da Imperatriz Eugênia, feita de ouro, esmeraldas e diamantes, segundo informações da agência Reuters.

Dois dos homens presos vivem em Aubervilliers e “admitiram parcialmente” a participação no crime. Um deles, de 34 anos, foi detido ao tentar embarcar para a Argélia. O outro, de 39, já estava sob supervisão judicial por furto qualificado. Um terceiro suspeito, de 37 anos, é identificado como parte do grupo com base em vestígios de DNA encontrados no caminhão utilizado no assalto. Ele tem 11 condenações anteriores por diversos delitos e mantém relação familiar com a mulher de 38 anos que também foi presa.

A promotora afirmou que pelo menos uma pessoa envolvida na ação ainda está foragida, possivelmente o responsável por planejar o roubo no Louvre. A imprensa francesa já havia especulado que o grupo era amador, diante das falhas cometidas e do modo de execução do crime.

Três pessoas detidas junto com o casal em 29 de outubro foram liberadas sem acusações. A mulher, ao ser informada de que permaneceria sob custódia, chorou e declarou temer pelas consequências para seus filhos. Seu advogado, Adrien Sorrentino, afirmou que ela nega qualquer envolvimento e poderá recorrer da prisão preventiva.

Acompanhe tudo sobre:CrimeParis (França)JoiasMuseu do Louvre

Mais de Mundo

EUA não planejam explosões nucleares neste momento, diz secretário de energia

'Xi entende as consequências se tentar invadir Taiwan', diz Trump sobre possível ataque

Desfiles, luzes e celebração: como o México comemora o Dia dos Mortos?

Ex-príncipe Andrew: por relação com Jeffrey Epstein, governo retira seus títulos

Mais na Exame

Mundo

EUA não planejam explosões nucleares neste momento, diz secretário de energia

ESG

Às vésperas da COP30, Belém ganha loja de bioeconomia da Assobio

Negócios

Insegurança alimentar e desperdícios: a oportunidade para as foodtechs decolarem nos EUA

Brasil

Moraes determina que Castro preserve documentos e perícias de operação no Rio