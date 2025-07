EUA inicia deportação de imigrantes presos na 'Alcatraz dos Jacarés'; saiba mais sobre a prisão

O governo dos Estados Unidos iniciou a deportação de imigrantes presos na prisão batizada de "Alcatraz dos Jacarés", localizada em um antigo aeroporto militar desativado, no meio de um pântano na Flórida. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Ron DeSantis, nesta sexta-feira, 25.

De acordo com o governador, a prisão foi estabelecida em tempo recorde. "Levantamos o Alcatraz dos Jacarés em apenas oito dias como uma instalação centralizada para operações de deportação. Esses voos de deportação, operados pelo Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), já estão em andamento, e apoiaremos os esforços para aumentar o ritmo dos voos para que o número de imigrantes ilegais deportados continue crescendo", declarou DeSantis.

A nova prisão, que ocupa uma pista de pouso de mais de 3 km em uma área isolada da Flórida, foi escolhida pela sua localização estratégica, permitindo a deportação rápida de imigrantes.

As deportações começaram poucos dias após a "Alcatraz dos Jacarés" receber os primeiros detentos. O centro foi inaugurado no início deste mês, durante uma visita do presidente dos EUA, Donald Trump.

O DHS divulgou um vídeo mostrando imigrantes sendo embarcados em aviões para deportação, mas não especificou se as imagens foram registradas na nova prisão. A pasta usou uma linguagem de aviação, com a mensagem: "Embarcando agora: aliens criminosos e ilegais. Próxima parada: qualquer lugar, menos aqui", sendo "alien" o termo utilizado pelo governo americano para se referir a imigrantes ilegais.

O que é a "Alcatraz dos Jacarés"?

Um jacaré nada perto de um centro de detenção de migrantes, apelidado de "Alligator Alcatraz", localizado no local do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier em Ochopee, Flórida. (GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images) (GIORGIO VIERA/Getty Images)

Inaugurado no início deste mês, o centro de detenção para imigrantes, apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", foi montado em um antigo aeroporto no sul da Flórida, que anteriormente servia para treinamento de pilotos. A instalação fica cercada por uma região pantanosa habitada por cerca de 200 mil jacarés, crocodilos e cobras, e está localizada a apenas 60 km de Miami.

Com capacidade para abrigar até 5 mil detentos, a prisão tem estrutura temporária, composta por tendas e contêineres, com beliches em celas cercadas por alambrados. Cerca de 100 agentes da Guarda Nacional devem apoiar na segurança do local, com um custo anual estimado em US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões). O custo diário por detento gira em torno de US$ 247 (aproximadamente R$ 1,3 mil), valor que é 54% superior ao gasto em prisões comuns para imigrantes.

O governador Ron DeSantis afirmou que a prisão está pronta para começar a receber detentos a partir da quarta-feira, 2.

Dificuldade de Fugas

O governo dos EUA destaca que a escolha do local tem como objetivo evitar possíveis fugas. A região pantanosa e a presença de animais perigosos, como jacarés, dificultam qualquer tentativa de fuga, além de o local contar com uma única estrada de acesso.

Para promover a inauguração, a Casa Branca publicou imagens de jacarés com chapéus do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), e itens com o animal estampado estão sendo vendidos na Flórida.

Críticas contra a instalação

Vista aérea de estruturas, incluindo tendas gigantescas construídas no recém-inaugurado centro de detenção de migrantes Alligator Alcatraz, localizado no local do Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier em Ochopee, Flórida. (Pedro Portal/Miami Herald/Tribune News Service/Getty Images)

O novo centro de detenção está localizado no Parque Nacional dos Everglades, uma vasta reserva biológica que ocupa 600 mil hectares do sul da Flórida. A instalação gerou protestos de grupos ambientais, que entraram com ações judiciais para impedir a abertura do centro, segundo informações da emissora americana CNN.

Eles argumentam que o local, próximo à área protegida de Big Cypress National Preserve, poderá afetar espécies ameaçadas de extinção e prejudicar o meio ambiente, com o aumento do tráfego e o uso de iluminação e geradores.

Além disso, líderes de comunidades indígenas se opuseram à construção do centro, considerando a terra como sagrada.

Em resposta às críticas ambientais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou as preocupações, afirmando que os animais da região "sobreviveriam". Ele também sugeriu que centros semelhantes sejam construídos em outros estados: “Gostaríamos de ver centros assim em muitos estados”, afirmou.

Defensores dos direitos humanos alertam que a localização remota do centro pode aumentar os riscos de negligência e abusos, dificultando também o acesso legal para os detentos. A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) classificou o projeto como "cruel e absurdo", reforçando que as condições em um local isolado só piorariam a situação dos imigrantes detidos.