Finlândia convoca embaixador russo após possível violação do seu espaço aéreo

A Finlândia decidiu convocar o embaixador da Rússia no país devido a suspeitas de violações do seu espaço aéreo por jatos militares russos. O Ministério das Relações Exteriores convocou Pavel Kuznetsov para um interrogatório após dois aviões militares russos supostamente violarem o espaço aéreo finlandês na última sexta-feira, informou a emissora pública YLE. A Finlândia, que aderiu à Otan em 2023, compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia.

A Finlândia já vinha acompanhando "de perto" as atividades militares da Rússia na sua fronteira, após o Exército finlandês e a imprensa local constatarem a chegada de novos equipamentos russos, segundo informou o ministro da Defesa na semana passada. Imagens de satélites, confirmadas por autoridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mostram fileiras de novas tendas, grandes armazéns, abrigos para caças, além de uma base de helicópteros em construção.

Por ora, os movimentos parecem ser os estágios iniciais de uma expansão maior e de longo prazo. A Rússia, preocupada com a guerra na Ucrânia, tem muito poucas tropas ao longo da fronteira e, por isso, os finlandeses alegam que nada disso é uma grande ameaça — ainda. Quando a guerra na Ucrânia terminar, de acordo com um alto funcionário da Otan, a Rússia redistribuirá tropas cada vez mais para a fronteira com a Finlândia.

Para a autoridade da Otan, que preferiu não se identificar, a Rússia acredita que o Ártico é essencial para o status de "grande potência". As imagens de satélite, inclusive, mostraram helicópteros russos em uma base perto de Murmansk, uma cidade portuária no Círculo Polar Ártico, depois de 20 anos sem estarem lá.