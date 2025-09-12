Trump anuncia que enviará tropas a Memphis para combater crime na cidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que Memphis, no estado do Tennessee, será a próxima cidade para a qual enviará tropas da Guarda Nacional como parte da campanha contra o “crescente crime” nas ruas, embora tenha advertido que “preferisse Chicago”.

“Vamos para Memphis. Memphis é o próximo lugar. É profundamente problemático e o prefeito está feliz. É um prefeito democrata, mas está feliz. E o governador do Tennessee está feliz, embora muito preocupado. Vamos resolver isso, assim como fizemos com Washington. Eu teria preferido ir para Chicago”, disse Trump à rede de televisão “Fox News”.

Em uma longa entrevista ao vivo no programa “Fox and Friends”, Trump declarou que vai “resolver” o problema da criminalidade em Memphis “com a Guarda Nacional” e o “Exército também, se necessário”.

Em geral, esses destacamentos de tropas e agentes federais provocaram um aumento nas operações policiais e nas detenções de imigrantes ou pessoas consideradas suspeitas de residir no país sem documentação regular.

Trump não especificou quando e como enviará as tropas federais para o Tennessee, decisão que toma após encontrar forte resistência das autoridades locais de Chicago e do governador de Illinois, J.B. Pritzker, que veem como um “abuso de poder” o possível envio da Guarda Nacional para o estado.

Sobre Pritzker, o republicano disse que “a única coisa que faz” é atacá-lo.

“Eu disse: ele percebe que no fim de semana passado houve 11 mortos? E ele continua dizendo: ‘Não temos nenhum problema de criminalidade’. Todo fim de semana, eles perdem muitas pessoas. Está fora de controle”, acrescentou.

O anúncio de Trump chega depois de ordenar o envio de cerca de 2.000 guardas nacionais de vários estados para Washington D.C. e assumir o controle da polícia metropolitana como parte do que garantiu ser uma luta contra a “onda de crimes” que assola a cidade, onde as autoridades locais afirmam que os números de crimes já estavam em declínio.

Paralelamente, na capital, aumentaram as operações migratórias e centenas de agentes federais patrulham as ruas junto com a polícia, diante da rejeição de grande parte dos moradores de Washington D.C. e do governo local.

Anteriormente, Trump ordenou o envio da Guarda Nacional para Los Angeles em resposta aos protestos em massa, na maioria pacíficos, contra o aumento das operações migratórias.

A decisão, contrária à vontade do governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, provocou uma ação na justiça do governo estadual para suspender a medida e recuperar o controle das tropas.