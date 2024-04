EUA quer estabelecer um padrão de tempo para a Lua; entenda o que muda

A Casa Branca orientou a NASA nesta terça-feira a estabelecer um padrão unificado de tempo para a Lua e outros corpos celestes, já que os Estados Unidos pretendem estabelecer normas internacionais no espaço em meio a uma crescente corrida espacial entre nações e empresas privadas. As informações são da Reuters.

O chefe do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca (OSTP) instruiu a agência espacial a trabalhar com outras partes do governo dos EUA para elaborar um plano até o final de 2026 para definir o que chamou de Tempo Lunar Coordenado (TLC)

A diferença de força gravitacional e, possivelmente, em outros corpos celestes alteram a forma como o tempo se desenrola em relação à forma como é percebido na Terra. Entre outras coisas, o LTC forneceria uma referência de manutenção do tempo para espaçonaves e satélites lunares que exigem extrema precisão em suas missões.

De acordo com seu programa Artemis, a NASA pretende enviar missões de astronautas à Lua nos próximos anos e estabelecer uma base lunar científica que poderá ajudar a preparar o terreno para futuras missões a Marte. Dezenas de empresas e países estão envolvidos no esforço.

Um funcionário do OSTP disse que, sem um padrão de horário lunar unificado, seria um desafio garantir que as transferências de dados entre as espaçonaves fossem seguras e que as comunicações entre a Terra, os satélites lunares, as bases e os astronautas fossem sincronizadas. Discrepâncias no tempo também poderiam levar a erros no mapeamento e na localização de posições na Lua ou em sua órbita.

Para um padrão de horário lunar unificado pode ser necessário a implantação de relógios atômicos.

Na Terra, a maioria dos relógios e fusos horários é baseada no Tempo Universal Coordenado, ou UTC. Esse padrão reconhecido internacionalmente se baseia em uma vasta rede global de relógios atômicos colocados em diferentes locais do mundo. Eles medem as alterações no estado dos átomos e geram uma média que, em última análise, constitui um horário preciso.