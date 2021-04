EUA paga até 500 mil dólares para o melhor design de máscara contra covid

A ideia de incentivar o desenvolvimento de novas máscaras com melhor design é uma das soluções para diminuir os problemas que atrapalham uma maior adesão ao uso de máscara. Outro grande problema é a disponibilidade. Os fabricantes de máscaras ainda não são capazes de atender à demanda de forma consistente.

A versão mais cobiçada para se proteger da covid-19 é a N95, o padrão ouro de proteção devido a seu ajuste perfeito e aos 95% de eficiência na filtragem de partículas transmitidas pelo ar. Depois há a KN95 da China, máscara que também oferece alta filtragem, mas que é um pouco mais folgada.

Mas comprar essas máscaras está longe de ser uma tarefa fácil. Com o início da pandemia no ano passado, elas imediatamente escassearam à medida que trabalhadores da saúde e governos corriam para obtê-las. E mesmo depois que a oferta melhorou, ainda é difícil encontrar as N95 e as KN95 autênticas.

As mortes e casos de covid-19 estão aumentando novamente em todo o mundo, especialmente no Brasil e na Índia. Hoje, o mundo superou 3 milhões de mortos pela doença. A máscara, higienização das mãos e o distanciamento social ainda são as principais orientações das autoridades de saúde como prevenção contra o coronavírus.