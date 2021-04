Total de mortos pela covid-19 no mundo supera 3 milhões

O total de mortes relacionadas ao coronavírus no mundo ultrapassou 3 milhões nesta terça-feira, de acordo com uma contagem da Reuters, e a disparada mais recente de infecções de covid-19 está desafiando os esforços de vacinação ao redor do globo.

As mortes de covid-19 estão aumentando novamente em todo o planeta, especialmente no Brasil e na Índia. Autoridades de saúde culpam variantes mais infecciosas que foram detectadas primeiramente no Reino Unido e na África do Sul, assim como a fadiga pública com lockdowns e outras restrições.

Segundo uma contagem da Reuters, demorou mais de um ano para o total global de mortes por coronavírus chegar a 2 milhões, mas o milhão seguinte ocorreu em cerca de três meses.

O Brasil é o líder mundial na média diária de novas mortes relatadas e responde por uma de cada quatro mortes globais a cada dia, de acordo com uma análise da Reuters.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a situação dramática imposta pelo coronavírus ao país, dizendo que o Brasil se encontra em uma condição muito crítica com um sistema de saúde sobrecarregado.

"De fato, existe uma situação muito grave acontecendo no Brasil neste momento, já que temos uma série de estados em condição crítica", disse Maria Van Kerkhove, epidemiologista da OMS, numa entrevista coletiva nesta terça-feira, acrescentando que muitas unidades de tratamento intensivo hospitalares estão mais de 90% ocupadas.

A Índia relatou um aumento recorde de infecções de covid-19 na segunda-feira, tornando-se a segunda nação, depois dos Estados Unidos, a registrar mais de 100.000 casos novos em um dia.

Maharashtra, o estado indiano mais afetado, começou a fechar bares, restaurantes, cinemas, shopping centers e locais de culto, já que os hospitais estão sobrecarregados de pacientes.

A região europeia, que inclui 51 países, tem o maior total de mortes — quase 1,1 milhão.

Cinco países europeus, Reino Unido, Rússia, França, Itália e Alemanha, constituem cerca de 60% do total de óbitos continentais relacionados ao coronavírus.

Os Estados Unidos acumulam 555.000 mortes, o maior número de qualquer país do mundo, e representam cerca de 19% de todas as fatalidades mundiais de covid-19. Os casos aumentaram nas últimas três semanas, mas autoridades de saúde acreditam que a campanha de vacinação rápida pode evitar um aumento de mortes. Um terço da população já recebeu pelo menos uma dose de uma vacina.