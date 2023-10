EUA envia à Ucrânia milhares de armas e munições apreendidas do Irã

Os Estados Unidos vão transferir milhares de armas e lotes de munição iranianas apreendidas para a Ucrânia. A medida anunciada nesta quarta-feira poderá ajudar a aliviar a falta desses equipamentos entre as forças militares de Kiev.

O Comando Central dos EUA (Centcom), responsável pelas relações militares com outras nações, disse em comunicado que já transferiu mais de um milhão de munição iraniana apreendidos para as forças armadas ucranianas na segunda-feira.

Propriedade das munições

“O governo obteve a propriedade destas munições em 20 de julho de 2023, através das ações de confisco civil do Departamento de Justiça contra o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão”, diz o comunicado.

O Departamento de Justiça anunciou em março que estava buscando o confisco de um milhão de cartuchos de munição iraniana, milhares de fusíveis de proximidade para granadas-foguete e milhares de libras de propelente para granadas-propelidas que a Marinha apreendeu do Irã quando foi em trânsito para o Iêmen.

“Essas munições foram originalmente apreendidas pelas forças navais do Comando Central dos EUA do dhow apátrida em trânsito MARWAN 1, 9 de dezembro de 2022. As munições estavam sendo transferidas do IRGC para os Houthis no Iêmen, em violação da Resolução 2216 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ” diz o comunicado.

A administração Biden tem ponderado há meses como enviar legalmente aos ucranianos as armas apreendidas, que estão armazenadas nas instalações do Centcom em todo o Médio Oriente