Alckmin pede 'resposta rápida' do Legislativo a plano de socorro a tarifaço de Trump

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, fez um apelo para que o Congresso Nacional aprove com rapidez o pacote de medidas para ajudar as empresas a enfrentar o tarifaço de Donald Trump às exportações brasileiras.

Para prestar o socorro aos setores afetados, o governo editou, na quarta-feira, uma medida provisória (MP), abrindo uma linha de crédito de R$ 30 bilhões e conta com a aprovação de um projeto de lei complementar que autoriza um gasto de R$ 9,5 bilhões fora da meta fiscal.

"Entendo que o Legislativo tem um papel importante a cumprir, que é dar resposta rápida. Eu fui constituinte. Por que nós criamos a medida provisória? Porque no Estado moderno, as mudanças são muito rápidas. Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você precisa agir rápido. Por isso, nós, na Constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória" disse Alckmin, ao visitar uma concessionária de automóveis em Brasília.

Falta resposta do legislativo

O vice-presidente disse ter "certeza" que as medidas serão analisadas de forma rápida pelos parlamentares:

"O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza de que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso", disse.

Em vigor desde 06 de agosto, o tarifaço decretado pelo presidente americano implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.

Foram sobretaxados carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo. Ficaram de fora quase 700 setores, como aviões e peças fabricados pela Embraer, suco de laranja e segmentos da área de petróleo e energia.