Eleições no Uruguai terão segundo turno entre governista de direita e aliado de Mujica

O candidato de direita Álvaro Delgado, do governista Partido Nacional, e Yamandú Orsi, da Frente Ampla, de esquerda e afilhado político do ex-presidente Pepe Mujica, vão disputar o segundo turno das eleições para a presidência do Uruguai em 24 de novembro, por terem sido os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo.

Segundo dados da Corte Eleitoral, quando 63,91% das seções haviam tido resultados contabilizados, Orsi liderava a apuração com 43,6% dos votos, contra 30,1% de Delgado, que tem como padrinho político o atual presidente do país e seu correligionário, Luis Lacalle Pou.

Andrés Ojeda, do Partido Colorado, aparecia em terceiro, com 17,7%, e nenhum dos outros oito candidatos chegava a 3% da preferência.

Em discurso para apoiadores após tomar conhecimento do resultado das pesquisas de boca de urna, que apontavam um segundo turno entre Orsi e Delgado, Ojeda declarou apoio ao candidato governista.

Já nas eleições parlamentares, que também ocorreram neste domingo, as projeções de boca de urna mostram que os partidos da atual coalizão governamental obtiveram uma vantagem de 4,1% a 5,4% sobre a principal força de oposição.

Neste domingo, o Uruguai foi às urnas para uma eleição para definir o novo presidente e os parlamentares para o período 2025-2030.