Eleições na Argentina: inflação recua em outubro, mas supera 142% em 12 meses

A inflação na Argentina teve recuo e em outubro e subiu 8,3% no mês, segundo dados do Indec, órgão oficial de estatísticas do país, divulgados nesta segunda-feira, 13.

Com isso, a elevação anual dos preços atingiu 142,7% nos últimos 12 meses. Em setembro, a elevação mensal foi de 12,7%, e o acumulado anual estava em 138,3%.

Os setores com maior alta foram de comunicações (12,6%), roupas e calçados (11%) e equipamentos domésticos (10,7%).

A Argentina enfrenta uma piora da crise econômica este ano, em meio às eleições presidenciais. A inflação anual está em seu maior percentual desde 1991 e o peso teve forte desvalorização no mercado paralelo. Nesta segunda, o dólar blue, apelido da cotação paralela, estava em 925 pesos por dólar, quase três vezes mais do que a taxa oficial, de 365,50 pesos. Em agosto, o blue era cotado a 600 pesos.

O segundo turno das eleições na Argentina será realizado no próximo domingo, dia 19. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, enfrenta o deputado ultraliberal Javier Milei. As pesquisas mostram empate técnico entre os dois, com ligeira vantagem a Milei na maioria dos estudos.

O governo sinalizou ao mercado que não deve desvalorizar ainda mais o peso ou tomar medidas bruscas antes da votação. No entanto, há temor sobre o que pode ocorrer após a votação, como uma desvalorização súbita ou uma corrida bancária.

Milei promete dolarizar a economia argentina, acabando com o peso, e também defende o fim do Banco Central. No entanto, ele tem ponderado que implantar essas duas medidas pode levar tempo. Em um debate no domingo, 12, ele reafirmou essas duas intenções e prometeu "exterminar o câncer da inflação".

Já Massa, que segue no cargo de ministro da Economia durante a campanha, defende aumentar exportações e atrair mais investimentos ao país como forma de superar a crise. Ele também promete fazer um governo de união nacional e que, se for eleito presidente, poderá ter um ministro da Economia que não seja de seu partido.