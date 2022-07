Draghi salvou o euro, mas foi derrotado pela política italiana

Mario Draghi conseguiu manter a zona do euro unida no auge da crise da dívida soberana, mas não conseguiu manter os partidos políticos italianos alinhados bem no momento em que o bloco enfrenta uma nova crise de energia e inflação.

O primeiro-ministro renunciou na quinta-feira depois que três aliados da coalizão retiraram seu apoio ao seu governo, destruindo a unidade que o levou ao cargo em fevereiro de 2021.

O momento não poderia ser pior. A sua demissão ocorreu no dia em que o Banco Central Europeu que ele liderou elevou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, o primeiro aumento em 11 anos. A presidente do BCE Christine Lagarde e seus colegas também divulgaram um mecanismo que esperam garantir que os mercados não aumentem os custos de dívida de forma muito agressiva em economias vulneráveis.

Os títulos italianos, que afundaram após a renúncia de Draghi, caíram mais após a decisão do BCE. A Europa está enfrentando inflação recorde, desaceleração do crescimento e escassez de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, colocando os investidores no limite.

Ironicamente, a saída Draghi ocorre pouco antes do décimo aniversário de sua promessa, em 26 de julho de 2012, de fazer “o que for preciso” para manter a moeda única em vigor.

Quando se tornou primeiro-ministro, Draghi ofereceu um alívio aos mercados porque trouxe um impulso para reformas e estabilidade temporária à política notoriamente instável da Itália. Um novo surto de turbulência nos títulos italianos tornará mais difícil para o BCE apertar a política monetária sem criar novas tensões dentro da união monetária.

Draghi, de 74 anos, foi escolhido pelo presidente Sergio Mattarella para liderar o 67º governo da Itália desde a Segunda Guerra Mundial, depois que os partidos não conseguiram resolver um impasse político. Ele rapidamente começou a renovar uma economia estagnada que ainda precisava recuperar o terreno perdido para a pandemia de Covid-19.

Sob sua administração tecnocrática, a Itália se engajou em um impulso inicial de reforma vinculado a um esforço para gastar o dinheiro de recuperação da União Europeia de forma sensata. A economia cresceu no primeiro trimestre deste ano mais rápido do que os economistas previam e superou seus pares europeus no segundo trimestre.

Tudo isso agora será questionado após semanas de crescentes tensões políticas que começaram quando o Movimento Cinco Estrelas, um importante aliado da coalizão, se recusou a apoiar Draghi em um voto de confiança em 14 de julho.