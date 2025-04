Divergentes sobre política migratória dos EUA, Papa Francisco e JD Vance se encontram no Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, teve um breve encontro com o Papa Francisco, que se recupera de uma pneumonia, na manhã deste Domingo de Páscoa, dois meses depois que o Pontífice criticou fortemente a política migratória americana. A reunião, realizada na Casa Santa Marta, no Vaticano, durou poucos minutos e teve como objetivo a troca de "saudações de Páscoa".

— É um prazer vê-lo com melhor saúde — disse JD Vance ao Papa, de acordo com um vídeo divulgado pelo Vaticano. — Obrigado por me receber. Eu oro por você todos os dias. Que Deus o abençoe — acrescentou o vice americano antes de apertar a mão de Francisco.

O Pontífice, de 88 anos, deu presentes ao vice-presidente, incluindo rosários, uma gravata com o brasão do Vaticano e ovos de chocolate para seus três filhos.

De acordo com a Santa Sé, durante o “cordial encontro, foi expressa a satisfação pelas boas relações bilaterais existentes entre o Vaticano e os Estados Unidos, e foi renovado o compromisso comum de proteger o direito à liberdade religiosa e à liberdade de consciência”. Também foram discutidas questões internacionais, com atenção especial aos migrantes, refugiados, prisioneiros e às crises humanitárias.

O gabinete de Vance afirmou que ele e o Papa “discutiram sua fé religiosa compartilhada, o catolicismo nos Estados Unidos, a situação das comunidades cristãs perseguidas ao redor do mundo e o compromisso do presidente Trump em restaurar a paz mundial”.

Ainda no fim de semana, Vance participou da cerimônia da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro, na Sexta-feira Santa. No Sábado Santo, foi recebido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e pelo secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.

A delegação do vice-presidente, segundo a agência Associated Press, permaneceu por apenas 17 minutos dentro do território do Vaticano. A comitiva entrou por um portão lateral enquanto a Missa de Páscoa era celebrada na Praça de São Pedro. Devido à recuperação de uma pneumonia, Francisco delegou a celebração litúrgica a outro cardeal, mas apareceu rapidamente na sacada, acenou para os fiéis e lhes desejou "Boa Páscoa".

Divergentes sobre política migratória

A visita de Vance ao Vaticano ocorre após dois meses dos atritos entre o Papa, que fez da defesa dos migrantes uma das marcas de seu pontificado, e o governo Trump. Em fevereiro, poucos dias antes de ser hospitalizado, Francisco alertou que as políticas de deportação do governo Trump “privariam os migrantes de sua dignidade inerente”. Em uma carta dirigida aos bispos dos Estados Unidos, o Papa também pareceu rebater diretamente Vance, que havia declarado que a doutrina católica justificaria tais medidas.

Vance, convertido ao catolicismo em 2019, respondeu às críticas e disse que continuará defendendo suas opiniões. À época, em defesa da política anti-imigração do governo Trump, o vice-presidente recorreu a um conceito teológico: a “ordo amoris”, ou “ordem do amor”.

Francisco, por sua vez, refutou a interpretação do vice-presidente. “A verdadeira ‘ordo amoris’ que deve ser promovida é aquela que descobrimos meditando constantemente na parábola do ‘Bom Samaritano’, isto é, meditando no amor que constrói uma fraternidade aberta a todos, sem exceção”, escreveu o Papa em uma carta aos bispos dos EUA.