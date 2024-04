Crise no Haiti: ONU diz que quase 100 mil pessoas fugiram de Porto Príncipe por violência de gangues

A expectativa é formar um governo encarregado de liderar o país até que "eleições democráticas, livres e confiáveis" possam ser realizadas, segundo o acordo. Nenhum membro do conselho ou do governo a ser formado em breve poderá concorrer às eleições. Henry, por sua vez, "apresentará a renúncia de seu governo após a nomeação de um novo primeiro-ministro", diz o documento.

Apesar do avanço frente aos impasses, os haitianos ainda vivem um pesadelo diário. Segundo a Associated Press, tiros foram ouvidos nesta semana pelas ruas de Porto Príncipe, levando trabalhadores humanitários a interromperem os cuidados urgentes. Na linha de frente do amparo, esses agentes vivem com "estresse pós-traumático, constantemente agravado" por novos eventos, contou Elysee Joseph, médica da organização Médico Sem Fronteiras (MSF).

"É um ato de bravura continuar trabalhando. No Haiti, quando você pensa que o pior aconteceu, algo pior está sempre à espreita na esquina", contou à AFP.

'Inabitável'

A supervisora da organização no país, Sarah Chateau, afirmou que o Haiti vive uma situação de "desastre humanitário", com 1.554 mortes e 826 feridos nos três primeiros meses do ano, segundo a ONU. Nas últimas semanas, médicos da organização trataram 400 pessoas com ferimentos a bala em quatro hospitais do país, informou Chateau.