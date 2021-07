Corpos de crianças são encontrados nas ruínas do prédio que caiu em Miami

Chegou a 20 o número de mortos confirmados no desabamento de um prédio na Flórida, segundo divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira, 2.

Os grupos que trabalham na busca nos escombros anunciaram hoje que o corpo de uma menina de 7 anos foi encontrado. A criança era filha de um dos oficiais do Corpo de Bombeiros de Miami, que não trabalhava nesta missão específica de resgate.

Como as notícias internacionais impactam os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy

Ao todo, calcula-se que há ainda 128 pessoas desaparecidas. Pelo menos outras duas crianças, de 10 e 4 anos, já haviam sido encontradas nos escombros.

"Qualquer perda de vida, especialmente diante da natureza inesperada e sem precedentes deste evento, é uma tragédia", disse a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quando os primeiros corpos de crianças foram encontrados. "Mas a perda de nossas crianças é muito para suportar."

As buscas haviam sido temporariamente paralisadas e retornaram na quinta-feira, 1º de julho, em meio ao risco de novos incidentes com a estrutura remanescente do prédio. Cogita-se a demolição do que sobrou da estrutura para evitar outros desabamentos.

O edifício residencial à beira-mar caiu há uma semana, na quinta-feira, 24 de junho. Ninguém mais foi resgatado com vida após as primeiras 12 horas do acidente.

As causas da tragédia ainda não foram totalmente esclarecidas, mas especialistas suspeitam de problemas na fundação do prédio. O edifício de 12 andares foi construído em 1981, e discussões sobre a necessidade de reformas já vinham ocorrendo no condomínio, segundo a imprensa americana.