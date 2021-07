Demolição de complexo de prédio em Miami pode ocorrer no domingo

A demolição dos restos do complexo de condomínio parcialmente destruído perto de Miami Beach pode acontecer já no domingo, disseram autoridades, em um esforço para colocar a instável estrutura no chão antes da chegada à Flórida da tempestade tropical Elsa.

Mais duas pessoas foram encontradas mortas neste sábado nos escombros do Champlain Towers South, de 12 andares, na comunidade de Surfside, disseram autoridades em uma entrevista coletiva, elevando o total para 24 mortos e 124 desaparecidos, conforme as operações de busca e resgate seguem há mais de uma semana.

O chefe dos bombeiros de Miami-Dade, Alan Cominsky, disse a repórteres que a demolição do que restou das torres deve ocorrer o mais rápido possível porque a previsão é de que Elsa chegue ao sul da Flórida na segunda-feira. "Não teríamos controle de onde ele (o prédio) cairia", disse.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que as famílias das vítimas foram informadas da decisão e que "elas entendem".