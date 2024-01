Companhias aéreas brasileiras cancelam voos na Argentina por causa da greve

A convocação de uma greve geral para a próxima quarta-feira, 24, na Argentina pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) já impacta voos das companhias aéreas brasileiras para o país. A Gol, por exemplo, disse que todos os voos neste dia — de ou para todos os aeroportos da Argentina — estão cancelados, mas não informou a quantidade.

Levantamento feito pelo g1, durante a manhã deste sábado, 20, detectou 33 cancelamentos de voos de ida e volta, entre Brasil e Argentina, no dia 24 de janeiro. Desse total, 22 eram voos da GOL

Os outros 11 voos cancelados eram da Latam, que informou que há possibilidade de atrasos e/ou cancelamentos nos voos com origem ou destino na Argentina na próxima quarta-feira.

Outra aérea brasileira, a Azul não opera na Argentina.

A principal federação trabalhista da Argentina, anunciou a paralisação marcada para o dia 24 de janeiro no fim de dezembro. A greve geral acontece após o "decretaço" de Javier Milei, que conta com mais de 300 reformas com medidas para a desregulação de vários setores da economia.

Aéreas oferecem alternativas

Para atender os clientes afetados, a Gol informou a criação de operações extras para os dias 25 e 26 de janeiro. A aérea disse que os clientes com passagens marcadas para 24 de janeiro já estão recebendo um comunicado via e-mail e SMS.

A Gol afirmou que todos os clientes impactados pelo cancelamento "terão seus voos remarcados para outras datas" sem custos. A companhia afirma que os os clientes tem a opção de solicitar reembolso integral.

A Latam, por sua vez, pede que os passageiros acompanhem o status do voo periodicamente por meio deste site.

A companhia oferece algumas alternativas para os clientes afetados por possíveis cancelamentos e/ou remarcações de voos de ou para a Argentina em 24 de janeiro: