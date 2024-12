Com salário médio de 4 mil euros, esse país europeu quer atrair brasileiros – veja perfil requerido

A Lituânia está emergindo como um destino atraente para profissionais brasileiros que buscam qualidade de vida, salários competitivos e um ambiente acolhedor – mas as oportunidades não são para todos os profissionais.

Leandro Baptista, especialista em carreira internacional e fundador do Global Career Summit, visitou o país em setembro deste ano e conversou com brasileiros que se mudaram para o país europeu, que conta hoje com mais de 2 milhões de habitantes.

O perfil que eles buscam

A demanda da Lituânia por certos profissionais tem relação com o setor que está movimentando a economia do país. Em 2023 o Produto Interno Bruto (PIB) da Lituânia ficou em aproximadamente 73,7 bilhões de euros, sendo motivado, principalmente, pelo setor se serviços, com destaque para tecnologia da informação e finanças (investimentos e contabilidade). São para essas áreas que o país busca atrair brasileiros, especialmente quando a formação envolve tecnologia.

“O país precisa atrair talentos para o setor de tecnologia para suprir a demanda crescente das empresas que se estabeleceram por lá. Grandes nomes como Nord Security, Vinted, Google, Hostinger e Wix já têm operações no país, mas enfrentam escassez de profissionais qualificados”, diz Baptista.

Com este cenário, a Lituânia busca por profissionais com experiência em ciência da computação, engenharia de software, análise de dados, machine learning e inteligência artificial. “São os profissionais de tech que são os mais buscados”.

Outro requisito envolve a comunicação. O idioma local é o lituano, mas o ensino do inglês é comum nas escolas e por isso a maior parte da população também domina o inglês.

“Para trabalhar no país é preciso ter pelo menos o inglês em nível intermediário, porque é amplamente utilizado tanto nas empresas quanto no cotidiano”, afirma Baptista.

Além da necessidade de formação voltada para tecnologia e do idioma inglês, o país busca por profissionais mais experientes, diz o especialista.

“Hoje, estão buscando profissionais com experiência plena e sênior, geralmente com cinco anos ou mais de atuação em suas áreas de especialização.”

Com essa lista de recomendações, o país busca valorizar o funcionário com um salário que se destaque na Europa. A média salarial na Lituana para esses profissionais é de 4.500 euros. “É um salário bem acima das ofertas comuns em outros destinos europeus. O custo de vida, embora mais alto que no Brasil, é compensado pela estrutura e pelos benefícios oferecidos”, diz Baptista.

Os benefícios do governo e das empresas

Para atrair e manter os melhores profissionais no mercado lituano, o governo está apostando em diferentes programas. Para facilitar a adaptação dos estrangeiros, o país conta com iniciativas como a International House Vilnius, que presta consultoria gratuita para responder a dúvidas e ajudar com documentação e integração.

“Há também aulas de lituano gratuitas para estrangeiros e os filhos de imigrantes têm acesso à escola pública com ensino em inglês em muitas instituições”, afirma Baptista.

No campo corporativo, os benefícios marcam uma rotina de trabalho bem diferente de muitos países americanos.

“Lá, às 17h, todas as canetas já caíram e eles são muito focados mesmo em qualidade de vida”.

Outro benefício diferente é a licença parental de até três anos, que pode ser compartilhada entre pai e mãe. No primeiro ano, a licença parental é remunerada a uma taxa elevada do salário, incentivando a participação de ambos os pais, com dois meses intransferíveis entre eles. Essa licença pode ser estendida até o segundo ano da criança, com uma remuneração reduzida, e o terceiro ano é não remunerado.

"Durante esse período, os pais também podem optar por uma carga horária reduzida ou trabalho flexível, o que facilita o equilíbrio entre vida familiar e profissional", afirma Baptista.

É um país seguro para viver?

Embora a Lituânia esteja em uma região geopolítica sensível, devido à proximidade com a Rússia, o país é membro da OTAN, o que assegura a proteção em caso de conflitos, afirma Baptista.

“Eles têm receio de serem invadidos novamente por conta do histórico com a União Soviética, mas hoje, como parte da OTAN, estão confiantes na segurança”, conta.

Como aplicar?

O site Work In Lithuania é a principal plataforma para quem deseja explorar as vagas disponíveis na Lituânia, diz Baptista. “Lá, os brasileiros encontram oportunidades com suporte para profissionais de fora, incluindo todo o processo de obtenção de visto e realocação, gerenciado por empresas e instituições locais.”

Esta reportagem foi publicada originalmente em 6 de novembro de 2024.