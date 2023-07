Chinesa UnionPay International expande operação para o Camboja

A chinesa UnionPay International e o Banco Central do Camboja assinaram um memorando de cooperação em Phnom Penh para impulsionar a interoperabilidade dos serviços de pagamento por código QR transfronteiriço e atender às necessidades de pagamento móvel transfronteiriço de residentes de ambos os países.

Com a parceria, os residentes do Camboja poderão usar suas carteiras locais para fazer pagamentos diretamente na rede global de código QR da UnionPay, incluindo na China, atendendo assim às suas demandas de pagamento móvel transfronteiriço e de visitas à China. Os códigos QR locais do Camboja também serão integrados às informações de pagamento da UnionPay, permitindo pagamentos por meio do aplicativo UnionPay Quick Pass, aplicativos bancários comerciais que se conectam à plataforma de pagamento em rede UnionPay.

No Camboja, os cartões da UnionPay são amplamente aceitos em mais de 90% dos estabelecimentos comerciais locais, com centenas de milhares de cartões emitidos por bancos locais como ABA, ACLEDA e Canadia Bank, tornando-se um meio de pagamento popular entre os residentes locais.

Nessa cooperação, a UnionPay International e o Banco Central do Camboja concordaram em promover a integração da carteira Bakong, um sistema de pagamento local, aos serviços de pagamento móvel da UnionPay. No futuro, os residentes do Camboja poderão usar diretamente a carteira Bakong para escanear códigos QR da UnionPay e fazer pagamentos em transações locais, na China e transfronteiriças.

As duas partes também concordaram em impulsionar conjuntamente o padrão local de código QR do Camboja (KHQR) para integrar as informações de pagamento da UnionPay, permitindo assim o uso da carteira da UnionPay com padrão de código QR em comerciantes que aceitam KHQR. O KHQR é um padrão de código QR local apoiado pelo Banco Central do Camboja, que já é amplamente aceito no país.

Expansão da UnionPay International

Nos últimos anos, a UnionPay International tem acelerado ativamente sua localização de negócios e sua presença digital, expandindo seus serviços de pagamento de alta qualidade para mais residentes estrangeiros. Atualmente, mais de 200 milhões de cartões da UnionPay são emitidos em 78 países e regiões estrangeiras, podendo ser utilizados em quase todos os terminais POS e caixas eletrônicos no país.

Respondendo às mudanças nos hábitos de pagamento dos consumidores, já foram lançadas mais de 170 carteiras da UnionPay em mais de 30 países e regiões estrangeiras, permitindo que pessoas no exterior paguem por meio de métodos de pagamento familiares, como escanear ou aproximar com seus dispositivos, sem a necessidade de abrir uma nova conta ou baixar outro aplicativo de pagamento.

Fonte: Xinhua News

Imagem principal: U Aung/ Xinhua