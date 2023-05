China possui 2,73 milhões de estações-base 5G e o maior número de usuários do mundo

O número de estações-base 5G e usuários na China está crescendo de forma acelerada. De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o número de estações-base 5G alcançou 2,73 milhões até o final de abril.

O número de usuários 5G na China atingiu 561 milhões até o final de 2022, representando mais de 60% do total mundial, segundo um relatório sobre o desenvolvimento da China Digital 2022, divulgado pelas autoridades chinesas de ciberespaço na terça-feira.

O número de usuários terminais da Internet das Coisas (IoT) móvel chegou a 1,845 bilhão, tornando a China a primeira grande economia a ter mais usuários de IoT do que sua população total.

O setor 5G é uma base importante para a informatização e a economia digital da China, afirmou Wang Peng, pesquisador do Instituto de Ciências Sociais de Pequim, ao "Global Times" na quarta-feira.

“O aumento do número de estações e usuários 5G é propício para o desenvolvimento de cenários de aplicação relevantes, permitindo o surgimento de mais empresas e alcançando mais inovação tecnológica e de modelos de negócios, formando um ciclo positivo”, disse Wang.

Economia digital cresceu 10% na China

A economia digital está se tornando um motor importante para impulsionar o crescimento e a transformação estáveis da China, de acordo com o relatório "China Digital 2022".

Em 2022, a economia digital da China atingiu 50,2 trilhões de iuanes (US$ 7,13 trilhões), um aumento nominal de 10,3% em relação ao ano anterior, e sua participação no PIB subiu para 41,5%, ocupando o segundo lugar no mundo.

A tecnologia digital está cada vez mais integrada ao desenvolvimento econômico e social da vida diária, afirmou Wang.

“5G, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes podem criar empregos e também melhorar a qualidade e eficiência nas indústrias tradicionais”, acrescentou Wang.

Até o final de 2022, a taxa de informatização na produção agrícola havia ultrapassado 25%. Os itens adquiridos online representaram 27,2% das vendas no varejo.

Os especialistas afirmaram que o desenvolvimento digital da China irá acelerar ainda mais sob o plano da construção da China Digital, divulgado em fevereiro.

De acordo com as diretrizes, até 2025, a infraestrutura digital estará conectada de forma eficiente por meio de diversos setores, e a China se tornará líder global em inovação digital. Até 2035, o nível de desenvolvimento digital na China estará na vanguarda do mundo.

Este ano, espera-se que a implantação do 5G seja otimizada para cobrir mais áreas rurais.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Sohu

Imagem principal: Zhang Chenlin/ Xinhua