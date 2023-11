China abre nova rota de voo de carga para Chicago

Em 13 de novembro foi realizada a cerimônia de abertura da nova rota da iniciativa da Rota da Seda Aérea da Zona Econômica de Shenyang e a cerimônia de abertura da nova rota de voos transfronteiriços de comércio eletrônico de carga de Shenyang, capital da província de Liaoning, para Chicago, nos Estados Unidos.

A rota com a aeronave de carga de modelo B777-F da China International Cargo Airlines Limited, carregada de 103 toneladas de roupas, sapatos, chapéus, capas de celular e outros tipos de produtos e acessórios eletrônicos, partiu de Shenyang, com chegada prevista para 15 horas depois na cidade de Chicago. O valor total das mercadorias transportadas pela aeronave é de cerca de RMB 34 milhões.

A nova rota de voo de carga completa de comércio eletrônico transfronteiriço Shenyang-Chicago foi aberta pela Air China Cargo em cooperação com a Shengdamen (Shenyang) Cross-border E-commerce Services Co. Ltd. e está planejada para ser operada três vezes por semana.

Ela fornecerá cerca de 1.200 toneladas de capacidade por mês para a exportação da parte central e leste dos Estados Unidos, transportando pacotes de mais de 700.000 peças e impulsionando o volume de negócios de importação e exportação de mais de RMB 400 milhões. A rota tem capacidade para atender simultaneamente à demanda de transporte para o comércio tradicional e eletrônico transfronteiriço. As medidas de facilitação do comércio impostas pela alfândega de Shenyang trarão bons benefícios econômicos e sociais.

Segundo informações, a rota está seguindo a rota de Los Angeles e, em 2023, a cidade de Shenyang abriu desta vez a segunda rota de voo direto de totalmente de carga para a região das Américas. Com a abertura da rota de Chicago, está expandindo ainda mais a cobertura de frete aéreo da região da província de Liaoning e capital dessa província Shenyang para as regiões da América do Norte, expandindo e ampliando o canal de logística das empresas da província de Liaoning e a capital Shenyang para conectar com mercado norte-americano e realizando o avanço e marco a partir do zero do transporte aéreo para as regiões central e leste dos EUA, para formar uma cobertura completa de transporte aéreo para a América do Norte.