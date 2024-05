Campanha de Trump apela por doações após veredicto de culpado em julgamento criminal

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump está tentando transformar sua condenação criminal em ouro com um apelo aos doadores para que contribuam com dinheiro para sua campanha presidencial recém-ameaçada. O pedido, que se refere a Trump como um “prisioneiro político”, foi publicado online poucos minutos depois que um júri o considerou culpado de todas as 34 acusações em um caso fraude fiscal para encobrir pagamentos de suborno à atriz pornô Stormy Daniels.

“Eles invadiram minha casa, me prenderam, tiraram minha foto, E AGORA ELES ACABARAM DE ME CONDENAR!”, diz o apelo de arrecadação de fundos. “Antes que o dia termine, estou convocando DEZ MILHÕES de patriotas pró-Trump para contribuir.”

O WinRed, site que o Partido Republicano usa para coletar doações online, exibiu mensagens de erro algumas vezes na noite desta quinta-feira, com algumas páginas que Trump usa para apelar aos doadores informando aos visitantes que o site estava em manutenção. Um representante da plataforma não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A campanha de Trump espera que o veredicto incentive os pequenos doadores a contribuir com mais dinheiro. Alguns dos maiores dias de arrecadação de fundos online de Trump se beneficiaram de seus problemas legais, incluindo a arrecadação de US$ 15,4 milhões nos dias que se seguiram à sua acusação sobre o caso de suborno.

A campanha do presidente Joe Biden também está empregando a mesma estratégia, postando na rede social X, o site anteriormente conhecido como Twitter: “Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: Nas urnas. Doe para nossa campanha hoje”.

A campanha de Trump relatou ter arrecadado milhões depois que o ex-presidente foi acusado por manuseio indevido de materiais confidenciais e depois de sua detenção na Geórgia por esforços para anular a eleição de 2020, quando uma foto amplamente divulgada foi tirada na cadeia do condado de Fulton.

O que não está tão claro é como os doadores ricos e os empresários reagirão ao veredicto. A campanha trabalhou para aumentar a arrecadação de fundos com os megadoadores em abril e maio, buscando arrecadar dinheiro antes de uma decisão do júri que poderia dissuadir os principais doadores de contribuir, de acordo com uma pessoa familiarizada com o pensamento da campanha.

Milhões arrecadados

A operação de arrecadação de fundos de Trump obteve várias vitórias nas últimas semanas, incluindo a arrecadação de US$ 76 milhões em abril, US$ 25 milhões a mais do que Biden arrecadou naquele mês. Ele também conseguiu o apoio da bilionária Miriam Adelson e do CEO da Blackstone Inc., Steve Schwarzman, dois dos maiores doadores republicanos. Trump também arrecadou US$ 40 milhões durante uma campanha no Texas, grande parte dos quais veio de executivos do setor de petróleo e gás, incluindo o presidente da Continental Resources Inc., Harold Hamm.

Trump também está recorrendo a doadores para financiar suas despesas legais em andamento. Ele enfrenta três outras acusações criminais, mas elas ainda não têm data marcada para julgamento.