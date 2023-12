BP e outras empresas suspendem tráfego no Canal de Suez após ataques de rebeldes do Iêmen

Nos últimos dias, algumas das maiores empresas de carga e petróleo do mundo anunciaram suspensão no envio de mercadorias pelo Canal de Suez, no Egito, uma das principais rotas marítimas do mundo, após ataques a navios que passavam na região.

Nesta segunda, 18, a petroleira BP disse que fará uma pausa no envio de todos os carregamentos de petróleo que passam por Suez, por conta da "situação de segurança em deterioração". Não foi divulgado um prazo para a retomada.

Além da BP, outras empresas como Maersk, Evergreen Line e MSC anunciaram ação similar, em meio à uma alta nos ataques na região.

Aberto em 1859, Suez é o caminho marítimo mais rápido entre Europa e Ásia. Ele conecta o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Sem passar por Suez, a alternativa é contornar todo o continente africano, o que aumenta o tempo de entrega e os custos de viagem.

O Iêmen, que vive uma guerra civil desde 2014, fica perto do mar Vermelho, o que torna a região vulnerável a ataques. As ações contra os navios estão sendo feitos por rebeldes houtis, que lutam contra o governo do Iêmen e apoiam o grupo palestino Hamas.

Nas últimas semanas, os houtis têm usado drones e mísseis para tentar atacar navios que passam pela região e que estariam levando suprimentos a Israel, que iniciou uma guerra contra o Hamas, na Faixa de Gaza, após ser alvo de ataques terroristas, em outubro.

Segundo as Forças de Segurança de Israel, já houve mais de 70 ataques aos navios. Quase todos foram interceptados por sistemas de defesa áerea, operados por Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos e França.

Na sexta, 15, um navio da MSC foi contatado, no começo da manhã, por rebeldes houtis, que ameaçaram atacar caso a embarcação não desse meia-volta. O navio seguiu e não foi atacado, segundo divulgou o Comando Central miltar dos EUA.

No mesmo dia, o navio Al Jasrah, da UASC, foi atacado por um míssil e teve um incêndio a bordo, mas conseguiu apagá-lo e seguir viagem. Houve ainda um terceiro ataque, que atingiu outro cargueiro de forma leve. Não houve feridos em nenhum dos casos.

Há sites na internet que detalham as rotas dos navios de carga. Assim, é possível saber quais deles estariam a caminho de Israel e quando devem passar em cada ponto, o que facilita ataques.

Uma disrupção prolongada no canal de Suez pode gerar efeitos em cascata nas cadeias de logística global, mas os efeitos disso neste momento ainda são incertos. Os Estados Unidos e outros países estão em negociações com líderes do Oriente Médio para tentar conter a ameaça dos houtis.

O setor de logística viveu um momento de crise durante a pandemia. Com a falta de trabalhadores e rotas fechadas, houve enormes atrasos na entrega de mercadorias e peças, o que travou a fabricação de carros e eletrônicos diversas vezes. Com isso, houve alta no preço dos produtos, e carros usados chegaram a valer mais do que carros novos.