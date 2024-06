Biden endurece regras contra imigrantes e poderá fechar fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assina, nesta terça, 4, uma ordem executiva para endurecer as regras e tentar conter a entrada de imigrantes pela fronteira com o México.

Esta foi a medida contra imigrantes mais dura já tomada por um presidente democrata, segundo o jornal The New York Times.

A medida, que foi antecipada pela Casa Branca a jornalistas americanos, permitirá ao presidente considerar como fechada a fronteira sul do país quando o número de entradas fora das passagens oficiais superar 2.500 por dia, na média semanal.

Como este número foi atingido na última semana, Biden poderá fechar a fronteira já a partir de meia-noite desta quarta-feira, 5.

Com a medida, imigrantes que buscam cruzar a fronteira de forma irregular e depois pedir asilo nos Estados Unidos não poderiam fazer isso enquanto a fronteira estiver considerada fechada. Assim, eles seriam devolvidos ao México ao serem capturados.

As leis dos Estados Unidos permitem que imigrantes peçam asilo no país por razões como perseguição política ou religiosa em suas nações de origem. Assim, muitos estrangeiros cruzam a fronteira de forma irregular e, ao serem capturados, pedem asilo.

Em muitos casos, eles podem permanecer nos EUA e em liberdade enquanto esperam a análise do processo, que pode levar meses. Enquanto isso, acabam arrumando trabalho, muitas vezes irregular, ou vão para outras partes do país.

Caso a fronteira seja fechada, ela poderia ser reaberta quando o número de entradas irregulares cair para menos de 1.500 por dia, segundo autoridades americanas disseram a jornalistas americanos.

O governo Biden busca dizer que as medidas são diferentes das adotadas por Donald Trump, ex-presidente e atual candidato, que tem o combate à imigração como uma de suas principais bandeiras.

Trump tem prometido fechar a fronteira aos imigrantes e deportar milhares deles, se for reeleito nas eleições de novembro. Quando ele esteve na Presidência (2017-21), adotou várias medidas para barrar estrangeiros, mas parte delas acabou suspensa pela Justiça americana.

A gestão Biden buscou reforçar as regras contra a imigração por meio de um pacote de leis no Congresso, mas a medida foi travada com apoio dos republicanos, em um contrassenso, pois o Partido Republicano acusa o presidente de não agir contra a imigração irregular.

Biden prometeu na campanha tratar os imigrantes de forma mais justa e humana, e viu a entrada de estrangeiros nas fronteiras bater recorde durante seu governo. O governo do Texas, governado por um republicano, passou a enviar imigrantes irregulares de ônibus para cidades sob controle democrata, como Nova York, para pressionar por medidas mais duras na fronteira.