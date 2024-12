Biden concede perdão 'total e incondicional' ao filho Hunter e evita que ele seja preso

Esse dispositivo significa que Hunter não será sentenciado por seus crimes. O presidente eleito Donald Trump não pode revogar esse perdão.

O jornal The New York Times afirmou que não é a primeira vez que um presidente usa seu poder para perdoar a pena de um familiar. Em seu último dia no cargo, o ex-presidente Bill Clinton perdoou seu irmão Roger Clinton por antigas acusações de uso de cocaína. Já Donald Trump, um mês antes de deixar o cargo, perdoou o pai de seu genro Jared Kushner, Charles Kushner, por sonegação fiscal e outros crimes.

A publicação lembrou, entretanto, que tanto Roger Clinton quanto Kushner já tinha cumprido as penas quando o perdão foi concedido. Biden havia prometido que não iria usar os poderes da presidência para beneficiar membros da família.