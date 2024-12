Trump critica Biden por 'perdão total' a filho condenado e compara situação com invasão Capitólio

Outro processo criminal contra o filho mais novo de Biden — Beau, o filho mais velho, morreu em 2015 vítima de um câncer no cérebro — o acusado do não pagamento de US$ 1,4 milhão (R$ 8,3 milhões no câmbio atual) em impostos nos anos fiscais de 2016 a 2019, enquanto mantinha um estilo de vida luxuoso. As acusações incluíam três crimes graves e seis delitos fiscais, com pena de até 17 anos de prisão. Em setembro, ele se declarou culpado das acusações.

Enquanto o filho enfrentava as acusações na Justiça, Biden afirmou repetidamente que não interferiria em seus problemas legais. A secretária de imprensa da Casa Branca chegou a declarar que Biden não concederia um perdão a Hunter, em um discurso em setembro.

"Eu disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e cumpri minha palavra, mesmo enquanto assistia ao meu filho sendo processado de forma seletiva e injusta", disse Biden no comunicado deste domingo. "As acusações nos casos dele surgiram apenas depois que vários dos meus oponentes políticos no Congresso as instigaram para me atacar e se opor à minha eleição".

Não é a primeira vez que um presidente usa seu poder executivo para comutar a sentença de um membro da família. Em seu último dia no cargo, o presidente Bill Clinton perdoou seu meio-irmão Roger Clinton por acusações envolvendo uso de cocaína. Um mês antes de deixar o cargo em seu primeiro mandato, Trump perdoou o pai de seu genro Jared Kushner, Charles Kushner, por sonegação fiscal e outros crimes.

Ao mesmo tempo, os casos criminais contra o presidente eleito Trump foram suspensos após uma decisão abrangente da Suprema Corte sobre imunidade presidencial — praticamente garantindo que o republicano provavelmente nunca verá a prisão, mesmo após sua histórica condenação por falsificação de registros comerciais em maio.

"Eu acredito no sistema de justiça, mas, enquanto luto com essa questão, também acredito que a política crua infectou esse processo e levou a um desvio judicial", acrescentou Biden.

Após o anúncio de Biden, Hunter emitiu uma declaração própria.

"Admiti e assumi a responsabilidade pelos meus erros durante os dias mais sombrios do meu vício — erros que foram explorados para humilhar e envergonhar publicamente a mim e minha família por esporte político", disse ele. "Nunca tomarei a clemência que me foi dada hoje como garantida e dedicarei a vida que reconstruí para ajudar aqueles que ainda estão doentes e sofrendo".